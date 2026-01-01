원클릭 설치 Matomo 배포
완전한 데이터 소유권과 GDPR 준수를 제공하며 100만 개 이상의 웹사이트에서 신뢰하는 선도적인 오픈 소스 웹 분석 플랫폼.
Matomo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Matomo 활용으로 만들 수 있는 것
Matomo는 190개 이상의 국가에서 100만 개 이상의 웹사이트에서 사용되는 세계 최고의 오픈 소스 웹 분석 플랫폼입니다. Google Analytics의 개인 정보 보호 우선 대안으로서, 방문자 분석, 전환 추적, 히트맵, 세션 기록 및 A/B 테스트를 제공하며, 모든 데이터를 자체 인프라에 100% 보관합니다. 어떤 제3자도 귀하의 방문자 데이터를 받지 않으며, 광고 차단기가 클라우드 분석 스크립트를 차단하더라도 추적은 정확하게 유지됩니다.
VPS에 Matomo를 자체 호스팅하면 무제한 웹사이트, 방문자당 비용 없음, GDPR, HIPAA 및 기타 데이터 상주 규정 준수가 가능합니다. 이는 방문자 데이터를 외부 공급업체에 보낼 수 없는 조직을 위한 최적의 분석 플랫폼입니다.
Matomo의 주요 특징
완전한 데이터 소유권
모든 방문자 데이터는 귀하의 인프라에 유지됩니다. 제3자 공유, 광고 네트워크 프로파일링, 공급업체의 분석 액세스는 없습니다.
GDPR 준수
내장된 개인 정보 보호 제어 기능, 동의 관리 및 데이터 익명화 도구는 규제 준수를 간소화합니다.
전환 추적
전환을 유도하는 요소를 이해하기 위해 전체 방문자 여정 전반에 걸쳐 목표, 퍼널, 기여도를 측정하세요.
히트맵 및 세션 기록
시각적 히트맵과 기록된 브라우징 세션을 통해 사용자가 클릭하고, 스크롤하고, 망설이는 지점을 확인하세요.
전자상거래 애널리틱스
전용 전자상거래 보고서를 통해 수익, 제품 성과, 장바구니 이탈 및 고객 생애 가치를 추적하세요.
무제한 웹사이트
단일 Matomo 인스턴스에서 사이트별 요금이나 상품 업그레이드 없이 필요한 만큼의 웹사이트를 추적할 수 있습니다.
Hostinger에서 Matomo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.