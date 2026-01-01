BugSink는 서비스 전반의 애플리케이션 예외를 실시간으로 캡처, 그룹화 및 표시하는 자체 호스팅 오류 추적 플랫폼입니다. Django와 Python으로 구축된 BugSink는 개발팀이 민감한 디버깅 정보를 타사 서비스로 전송하지 않고도 문제를 신속하게 진단하고 해결하는 데 필요한 스택 추적, 오류 컨텍스트 및 중복 제거 기능을 제공합니다.

자체 VPS에 자체 호스팅하면 오류 볼륨당 가격 책정을 없애고, 규제 산업에 대한 데이터 상주 문제를 해결하며, 기존 인프라와 오류 추적을 직접 통합할 수 있습니다. 이 배포는 BugSink와 MySQL을 페어링하여 오류 데이터를 안정적으로 저장하고 첫 시작 시 관리자 사용자를 자동으로 생성합니다.