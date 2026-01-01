BugSink 원클릭 설치 배포
민감한 디버깅 데이터를 완벽하게 제어하면서 애플리케이션 예외를 모니터링하기 위한 자체 호스팅 오류 추적 플랫폼.
BugSink용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
BugSink 활용으로 만들 수 있는 것
BugSink는 서비스 전반의 애플리케이션 예외를 실시간으로 캡처, 그룹화 및 표시하는 자체 호스팅 오류 추적 플랫폼입니다. Django와 Python으로 구축된 BugSink는 개발팀이 민감한 디버깅 정보를 타사 서비스로 전송하지 않고도 문제를 신속하게 진단하고 해결하는 데 필요한 스택 추적, 오류 컨텍스트 및 중복 제거 기능을 제공합니다.
자체 VPS에 자체 호스팅하면 오류 볼륨당 가격 책정을 없애고, 규제 산업에 대한 데이터 상주 문제를 해결하며, 기존 인프라와 오류 추적을 직접 통합할 수 있습니다. 이 배포는 BugSink와 MySQL을 페어링하여 오류 데이터를 안정적으로 저장하고 첫 시작 시 관리자 사용자를 자동으로 생성합니다.
BugSink의 주요 특징
자동 오류 그룹화
수천 개의 동일한 알림이 대시보드를 가득 채우는 대신, 유사한 예외를 중복 제거하고 클러스터링하여 팀이 실행 가능한 하나의 문제를 확인할 수 있도록 합니다.
상세한 스택 트레이스
각 오류 발생 시점의 소스 컨텍스트와 변수 상태를 포함한 전체 스택 트레이스를 캡처하여, 개발자가 버그를 재현하고 수정하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.
다국어 SDK 지원
다양한 프로그래밍 언어 및 프레임워크 전반에 걸쳐 인기 있는 SDK와 통합되어 모든 서비스에서 발생하는 오류를 한곳으로 모을 수 있습니다.
실시간 알림
새로운 오류 유형이 감지되는 즉시 알림이 발생하여, 문제가 심화되어 더 많은 사용자에게 영향을 미치기 전에 팀이 대응할 수 있도록 합니다.
완전한 데이터 주권
모든 오류 데이터, 스택 추적 및 사용자 컨텍스트는 귀하의 VPS에 유지되며, 규정 준수 요구 사항을 충족하고 민감한 정보가 인프라를 벗어나는 것을 방지합니다.
Hostinger에서 BugSink을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.