DenoKV는 Deno 개발자들이 구축한 최신 키-값 데이터베이스로, ACID 트랜잭션 보장과 함께 강력하게 일관된 스토리지를 제공하며 Deno 애플리케이션에 자연스럽게 통합되는 JavaScript-native API를 제공합니다. 원자적 작업, 보조 인덱스, 자동 버전 관리, 그리고 작은 메타데이터와 대규모 바이너리 객체 모두의 효율적인 처리를 지원하며, 이 모든 것은 안정적인 영구 저장을 위한 SQLite 스토리지 엔진으로 지원됩니다.

VPS에 DenoKV를 자체 호스팅하면 관리형 데이터베이스 서비스에 비해 예측 가능한 성능과 비용을 얻을 수 있으며, 데이터 계층에 대한 완전한 제어권과 보안 액세스를 위한 토큰 기반 인증을 제공합니다. 이는 벤더 종속이나 가변적인 클라우드 가격 없이 안정적인 키-값 스토리지가 필요한 Deno 애플리케이션을 위한 이상적인 백업 스토어입니다.