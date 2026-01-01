DenoKV 원클릭 설치.
Deno 팀이 구축한, ACID 트랜잭션과 자바스크립트 네이티브 API를 지원하는 강력하게 일관된 키-값 데이터베이스.
DenoKV용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
DenoKV 활용으로 만들 수 있는 것
DenoKV는 Deno 개발자들이 구축한 최신 키-값 데이터베이스로, ACID 트랜잭션 보장과 함께 강력하게 일관된 스토리지를 제공하며 Deno 애플리케이션에 자연스럽게 통합되는 JavaScript-native API를 제공합니다. 원자적 작업, 보조 인덱스, 자동 버전 관리, 그리고 작은 메타데이터와 대규모 바이너리 객체 모두의 효율적인 처리를 지원하며, 이 모든 것은 안정적인 영구 저장을 위한 SQLite 스토리지 엔진으로 지원됩니다.
VPS에 DenoKV를 자체 호스팅하면 관리형 데이터베이스 서비스에 비해 예측 가능한 성능과 비용을 얻을 수 있으며, 데이터 계층에 대한 완전한 제어권과 보안 액세스를 위한 토큰 기반 인증을 제공합니다. 이는 벤더 종속이나 가변적인 클라우드 가격 없이 안정적인 키-값 스토리지가 필요한 Deno 애플리케이션을 위한 이상적인 백업 스토어입니다.
DenoKV의 주요 특징
ACID 트랜잭션
모든 작업에 대해 원자성, 일관성, 고립성, 지속성을 보장하여 중요한 애플리케이션 상태를 저장하는 데 안전합니다.
자바스크립트 네이티브 API
Deno를 위해 특별히 설계되었으며, 기존 Deno 애플리케이션 및 Deno Deploy 프로젝트에 자연스럽게 통합되는 관용적인 비동기 API를 갖추고 있습니다.
원자적 다중 키 작업
단일 원자성 트랜잭션으로 여러 키에 걸쳐 조건부 읽기-수정-쓰기 작업을 실행하여, 경쟁 조건 없는 상태 관리를 가능하게 합니다.
보조 인덱스
외부 쿼리 인프라 없이 기본 키를 넘어 효율적인 조회를 가능하게 하도록 데이터에 보조 인덱스를 정의합니다.
토큰 기반 보안
생성된 액세스 토큰으로 모든 데이터베이스 액세스를 보호하여 키-값 저장소에 대한 무단 연결을 방지합니다.
Hostinger에서 DenoKV을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.