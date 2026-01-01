Tianji 원클릭 설치
웹사이트 분석, 가동 시간 모니터링 및 서버 상태 추적을 단일 대시보드에서 결합한 오픈 소스 올인원 인사이트 허브.
Tianji용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Tianji 활용으로 만들 수 있는 것
Tianji는 웹사이트 분석, 가동 시간 모니터링, 서버 상태 추적을 단일 인터페이스로 통합한 오픈 소스 올인원 인사이트 허브입니다. 각각의 기능을 위해 별도의 도구를 관리하는 대신, Tianji는 방문자 지표를 추적하고, 서비스 도달 가능 여부를 모니터링하며, 서버 상태를 보고할 수 있도록 합니다. 이 모든 것을 통합된 알림 시스템을 갖춘 단일 대시보드에서 제공합니다.
팀과 개인 운영자 모두를 위해 구축된 Tianji는 역할 기반 권한을 통한 다중 사용자 액세스를 지원하며, 기본적으로 신규 등록을 제한하여 초대된 사용자만 참여할 수 있습니다. 통합된 OpenAPI는 모든 데이터에 대한 프로그래밍 방식 액세스를 제공합니다. 자체 호스팅을 통해 분석 및 모니터링 데이터를 타사 플랫폼이 아닌 자체 인프라에 보관할 수 있습니다.
Tianji의 주요 특징
웹사이트 분석
구글 애널리틱스에 의존하거나 데이터를 제3자에게 전송하지 않고 페이지 뷰, 순 방문자, 유입 경로 및 UTM 매개변수를 추적합니다.
업타임 모니터링
웹사이트와 API의 접속 가능 여부를 지속적으로 확인하고, 서비스 중단 시 즉시 알림을 받으세요.
서버 상태 모니터링
어떤 서버에든 경량 Tianji 리포터를 설치하여 CPU, 메모리, 디스크 및 네트워크 메트릭을 대시보드로 스트리밍하십시오.
스마트 알림
단일 구성에서 다운타임 및 서버 문제에 대한 알림을 텔레그램, 슬랙, 이메일, 웹훅 및 기타 채널로 라우팅합니다.
OpenAPI 액세스
완전히 문서화된 REST API를 통해 분석 및 모니터링 데이터를 프로그래밍 방식으로 쿼리하여 맞춤형 대시보드 또는 통합에 활용할 수 있습니다.
Hostinger에서 Tianji을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.