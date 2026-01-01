Tianji는 웹사이트 분석, 가동 시간 모니터링, 서버 상태 추적을 단일 인터페이스로 통합한 오픈 소스 올인원 인사이트 허브입니다. 각각의 기능을 위해 별도의 도구를 관리하는 대신, Tianji는 방문자 지표를 추적하고, 서비스 도달 가능 여부를 모니터링하며, 서버 상태를 보고할 수 있도록 합니다. 이 모든 것을 통합된 알림 시스템을 갖춘 단일 대시보드에서 제공합니다.

팀과 개인 운영자 모두를 위해 구축된 Tianji는 역할 기반 권한을 통한 다중 사용자 액세스를 지원하며, 기본적으로 신규 등록을 제한하여 초대된 사용자만 참여할 수 있습니다. 통합된 OpenAPI는 모든 데이터에 대한 프로그래밍 방식 액세스를 제공합니다. 자체 호스팅을 통해 분석 및 모니터링 데이터를 타사 플랫폼이 아닌 자체 인프라에 보관할 수 있습니다.