Apache SkyWalking은 클라우드 네이티브 및 분산 시스템을 위한 엔드투엔드 가시성을 제공하는 CNCF 회원 프로젝트입니다. 분산 트레이스, 서비스 메트릭, 로그 상관관계, eBPF를 통한 지속적인 프로파일링을 수집하여 엔지니어링 팀에게 별도의 도구를 연결할 필요 없이 전체 스택에 대한 통합된 뷰를 제공합니다. 내장된 토폴로지 맵과 알림 기능은 문제가 확대되기 전에 지연 핫스팟, 종속성 실패 및 이상 징후를 쉽게 식별할 수 있도록 합니다.

이 배포는 SkyWalking OAP 서버를 SkyWalking의 네이티브 시계열 스토리지 엔진인 BanyanDB와 연결하여 외부 Elasticsearch 또는 다른 데이터베이스의 필요성을 없애줍니다. 셀프 호스팅은 텔레메트리 데이터에 대한 완전한 제어권을 제공합니다. 트레이스 페이로드, 서비스 성능 메트릭 및 프로파일링 결과는 스팬당 가격 책정 없이 전적으로 자체 인프라에 유지됩니다.