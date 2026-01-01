Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
Apache SkyWalking용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache SkyWalking 활용으로 만들 수 있는 것
Apache SkyWalking은 클라우드 네이티브 및 분산 시스템을 위한 엔드투엔드 가시성을 제공하는 CNCF 회원 프로젝트입니다. 분산 트레이스, 서비스 메트릭, 로그 상관관계, eBPF를 통한 지속적인 프로파일링을 수집하여 엔지니어링 팀에게 별도의 도구를 연결할 필요 없이 전체 스택에 대한 통합된 뷰를 제공합니다. 내장된 토폴로지 맵과 알림 기능은 문제가 확대되기 전에 지연 핫스팟, 종속성 실패 및 이상 징후를 쉽게 식별할 수 있도록 합니다.
이 배포는 SkyWalking OAP 서버를 SkyWalking의 네이티브 시계열 스토리지 엔진인 BanyanDB와 연결하여 외부 Elasticsearch 또는 다른 데이터베이스의 필요성을 없애줍니다. 셀프 호스팅은 텔레메트리 데이터에 대한 완전한 제어권을 제공합니다. 트레이스 페이로드, 서비스 성능 메트릭 및 프로파일링 결과는 스팬당 가격 책정 없이 전적으로 자체 인프라에 유지됩니다.
Apache SkyWalking의 주요 특징
분산 추적
자동 컨텍스트 전파를 통해 마이크로서비스 전반의 전체 요청 추적을 캡처하고, 서비스 종속성 및 작업별 지연 시간 분석을 노출합니다.
eBPF 프로파일링
eBPF를 사용한 지속적인 CPU 및 메모리 프로파일링은 코드 변경 없이 실행 중인 프로세스를 프로브하여, 샘플링 오버헤드 없이 프로덕션 환경의 핫스팟을 정확히 찾아냅니다.
Service Topology Maps
자동으로 생성된 실시간 토폴로지 다이어그램은 아키텍처 내의 모든 서비스 간의 호출 관계, 오류율 및 처리량을 보여줍니다.
Log Correlation
Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Hostinger에서 Apache SkyWalking을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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