Dkron은 기존 cron을 내결함성, 클러스터 인식 대안으로 대체하는 Go로 작성된 오픈소스 분산 작업 스케줄링 시스템입니다. 단일 호스트 cron과 달리 Dkron은 Raft 합의 프로토콜과 가십 기반 멤버십 레이어를 사용하여 개별 노드가 실패하더라도 작업이 계속 실행되도록 하여 기존 crontab을 괴롭히는 단일 실패 지점을 제거합니다.

자체 VPS에 Dkron을 자체 호스팅하면 스크립트, 웹훅 및 외부 명령을 실행하기 위한 내장 웹 UI, REST API 및 HTTP/셸 실행기를 노출하면서 스케줄, 실행 기록 및 작업 페이로드를 제어할 수 있습니다. 번들로 제공되는 스토리지 엔진은 외부 데이터베이스의 필요성을 없애주며, Raft 상태 및 작업 기록을 위한 영구 데이터 볼륨을 가진 단일 컨테이너로 배포할 수 있습니다.