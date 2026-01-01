Dkron 원클릭 설치
고가용성 cron 워크로드를 위한 웹 UI 및 내장 클러스터링을 갖춘 분산형, 내결함성 작업 스케줄러.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dkron 활용으로 만들 수 있는 것
Dkron은 기존 cron을 내결함성, 클러스터 인식 대안으로 대체하는 Go로 작성된 오픈소스 분산 작업 스케줄링 시스템입니다. 단일 호스트 cron과 달리 Dkron은 Raft 합의 프로토콜과 가십 기반 멤버십 레이어를 사용하여 개별 노드가 실패하더라도 작업이 계속 실행되도록 하여 기존 crontab을 괴롭히는 단일 실패 지점을 제거합니다.
자체 VPS에 Dkron을 자체 호스팅하면 스크립트, 웹훅 및 외부 명령을 실행하기 위한 내장 웹 UI, REST API 및 HTTP/셸 실행기를 노출하면서 스케줄, 실행 기록 및 작업 페이로드를 제어할 수 있습니다. 번들로 제공되는 스토리지 엔진은 외부 데이터베이스의 필요성을 없애주며, Raft 상태 및 작업 기록을 위한 영구 데이터 볼륨을 가진 단일 컨테이너로 배포할 수 있습니다.
Dkron의 주요 특징
내결함성 스케줄링
Raft 기반 합의는 수동 개입 없이 노드 장애, 재시작 및 네트워크 문제 발생 시에도 cron 작업을 계속 실행합니다.
내장 웹 UI
crontab 파일을 수동으로 작성할 필요 없이 깔끔한 브라우저 인터페이스에서 작업을 관리하고, 실행 기록을 검사하며, 실행을 트리거할 수 있습니다.
REST API 및 웹훅
CI 파이프라인, 스크립트 또는 외부 시스템에서 버전이 지정된 HTTP API를 통해 작업을 프로그래밍 방식으로 생성, 업데이트하고 트리거합니다.
플러그인 가능한 실행기
내장된 실행기 플러그인을 사용하여 셸 명령, HTTP 요청, gRPC 호출 또는 NATS 메시지를 예약된 작업으로 실행합니다.
네이티브 스토리지 엔진
BoltDB 기반 스토리지는 바이너리와 함께 제공되어 etcd, Consul 또는 PostgreSQL과 같은 외부 데이터베이스가 필요 없습니다.
클러스터 지원 아키텍처
단일 노드로 시작하여 작업량이 증가함에 따라 추가 서버와 에이전트를 연결하여 수평적으로 확장합니다.
Hostinger에서 Dkron을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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