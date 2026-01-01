Cross-seed 원클릭 설치 배포.
시딩 비율을 극대화하기 위해 비공개 트래커 전반에서 일치하는 토렌트를 찾아주는 자동화된 크로스 시딩 도구입니다.
Cross-seed용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Cross-seed 활용으로 만들 수 있는 것
Cross-seed는 토렌트 사용자가 여러 비공개 트래커에 존재하지만 동일한 파일을 공유하는 토렌트인 크로스 시드(cross-seeds)를 찾고 추가하도록 돕기 위해 설계된 오픈 소스 자동화 도구입니다. Prowlarr 또는 Jackett와 같은 인덱서와 기존 다운로드를 비교하여 일치하는 릴리스를 식별하고 자동으로 토렌트 클라이언트에 추가하여, 데이터를 다시 다운로드할 필요 없이 추가 트래커에서 시드할 수 있도록 합니다.
VPS에서 Cross-seed를 실행하면 연중무휴 24시간 연속 작동을 보장하며, 새로운 크로스 시드 기회가 발생할 때마다 스캔합니다. qBittorrent, Deluge, rTorrent를 포함한 인기 토렌트 클라이언트와 통합되며, 릴리스 이름이 트래커마다 다르더라도 작동하는 데이터 기반 매칭을 지원합니다.
Cross-seed의 주요 특징
자동 교차 시딩
기존 다운로드를 스캔하여 다른 트래커에서 일치하는 토렌트를 찾아 추가 다운로드 없이 더 많이 시드할 수 있도록 합니다.
다중 추적기 지원
Prowlarr 또는 Jackett에 연결하여 단일 구성으로 수십 개의 비공개 및 공개 트래커를 동시에 검색합니다.
토렌트 클라이언트 통합
qBittorrent, Deluge, Transmission 및 rTorrent와 기본적으로 호환되어 교차 시드 토렌트를 클라이언트에 직접 주입합니다.
데이터 기반 매칭
이름뿐만 아니라 파일 내용과 크기를 기준으로 토렌트를 일치시켜, 릴리스 제목이 트래커마다 다르더라도 크로스 시드를 찾아냅니다.
데몬 모드
새로운 다운로드를 모니터링하고 실시간으로 교차 시딩 기회를 자동으로 찾아내는 영구적인 백그라운드 서비스로 실행됩니다.
Hostinger에서 Cross-seed을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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