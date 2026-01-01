Cross-seed는 토렌트 사용자가 여러 비공개 트래커에 존재하지만 동일한 파일을 공유하는 토렌트인 크로스 시드(cross-seeds)를 찾고 추가하도록 돕기 위해 설계된 오픈 소스 자동화 도구입니다. Prowlarr 또는 Jackett와 같은 인덱서와 기존 다운로드를 비교하여 일치하는 릴리스를 식별하고 자동으로 토렌트 클라이언트에 추가하여, 데이터를 다시 다운로드할 필요 없이 추가 트래커에서 시드할 수 있도록 합니다.

VPS에서 Cross-seed를 실행하면 연중무휴 24시간 연속 작동을 보장하며, 새로운 크로스 시드 기회가 발생할 때마다 스캔합니다. qBittorrent, Deluge, rTorrent를 포함한 인기 토렌트 클라이언트와 통합되며, 릴리스 이름이 트래커마다 다르더라도 작동하는 데이터 기반 매칭을 지원합니다.