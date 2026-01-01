원클릭 설치로 Apache Kvrocks 배포
디스크 기반 Redis 프로토콜 키-값 데이터베이스로, 인메모리 Redis보다 RAM 기가바이트당 훨씬 더 많은 데이터를 저장합니다.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache Kvrocks 활용으로 만들 수 있는 것
Apache Kvrocks는 Redis RESP 프로토콜을 사용하지만 전체 데이터셋을 메모리에 보관하는 대신 RocksDB를 통해 데이터를 디스크에 영구 저장하는 분산형 NoSQL 키-값 데이터베이스입니다. 그 결과, 동일한 하드웨어에서 훨씬 더 큰 데이터셋을 처리할 수 있는 모든 Redis 클라이언트의 드롭인 대상이 되며, 메모리 내 Redis가 너무 비싸지는 워크로드에 이상적입니다.
Kvrocks는 모든 주요 Redis 데이터 유형, 테넌트별 토큰을 사용한 네임스페이스, 비동기 binlog 복제, 장애 조치를 위한 Redis Sentinel, 그리고 중앙에서 관리되는 클러스터 모드를 지원합니다. VPS에 Kvrocks를 자체 호스팅하면 애플리케이션에 영구적인 Redis 호환 스토리지를 제공하며, 관리형 서비스 가격 없이 RocksDB 튜닝, 압축 및 스토리지 레이아웃에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.
Apache Kvrocks의 주요 특징
Redis 프로토콜 호환
6666 포트에서 표준 RESP 프로토콜을 사용하여 모든 Redis 클라이언트 라이브러리와 호환됩니다. — 문자열, 해시, 리스트, 세트, 정렬된 세트, 스트림, 비트맵 등 모든 데이터 유형이 Redis처럼 동작합니다.
디스크 기반 스토리지
RocksDB 엔진은 전체 데이터 세트를 디스크에 영구 저장하므로 용량이 RAM 대신 스토리지에 따라 확장되며, 종종 Redis보다 VPS당 수십 배 더 많은 데이터를 보유합니다.
토큰이 있는 네임스페이스
다중 테넌트 네임스페이스 지원은 각 논리 데이터베이스에 별도의 토큰을 할당하여 단일 Kvrocks 인스턴스를 여러 애플리케이션에서 안전하게 공유할 수 있도록 합니다.
비동기 복제
MySQL 스타일 binlog 복제는 기본(프라이머리)에 지장을 주지 않고 읽기 확장, 백업 및 재해 복구를 위해 복제본으로 쓰기를 스트리밍합니다.
클러스터 및 센티넬
네이티브 Redis 클러스터 모드 및 Redis Sentinel 호환성은 기존 Redis 도구를 사용하여 수평 샤딩 및 자동 페일오버를 가능하게 합니다.
Hostinger에서 Apache Kvrocks을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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