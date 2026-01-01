Apache Kvrocks는 Redis RESP 프로토콜을 사용하지만 전체 데이터셋을 메모리에 보관하는 대신 RocksDB를 통해 데이터를 디스크에 영구 저장하는 분산형 NoSQL 키-값 데이터베이스입니다. 그 결과, 동일한 하드웨어에서 훨씬 더 큰 데이터셋을 처리할 수 있는 모든 Redis 클라이언트의 드롭인 대상이 되며, 메모리 내 Redis가 너무 비싸지는 워크로드에 이상적입니다.

Kvrocks는 모든 주요 Redis 데이터 유형, 테넌트별 토큰을 사용한 네임스페이스, 비동기 binlog 복제, 장애 조치를 위한 Redis Sentinel, 그리고 중앙에서 관리되는 클러스터 모드를 지원합니다. VPS에 Kvrocks를 자체 호스팅하면 애플리케이션에 영구적인 Redis 호환 스토리지를 제공하며, 관리형 서비스 가격 없이 RocksDB 튜닝, 압축 및 스토리지 레이아웃에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.