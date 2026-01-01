LibreBooking은 Booked Scheduler의 커뮤니티 주도 포크로, 모든 웹 브라우저를 회의실, 차량, 실험실 장비, 스포츠 시설 또는 기타 공유 자원을 위한 셀프 서비스 예약 데스크로 전환합니다. 캘린더 스타일의 가용성 보기, 반복 예약, 승인 워크플로우 및 할당량을 통해 조직은 스프레드시트와 공유 받은 편지함을 구조화된 예약 시스템으로 대체할 수 있습니다.

자체 VPS에 LibreBooking을 셀프 호스팅하면 예약 데이터, 회원 연락처 정보 및 사용 기록을 사용자당 요금 없이, 그리고 타사 SaaS 캘린더에 의존할 필요 없이 전적으로 귀하의 통제하에 유지할 수 있습니다. 번들로 제공되는 MariaDB 데이터베이스는 모든 예약, 그룹 및 액세서리 정의를 재시작 후에도 유지합니다.