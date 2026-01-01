LibreBooking 원클릭 설치.
회의실, 장비 및 공유 조직 자산을 위한 오픈 소스 자원 스케줄링 및 예약 시스템.
LibreBooking용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LibreBooking 활용으로 만들 수 있는 것
LibreBooking은 Booked Scheduler의 커뮤니티 주도 포크로, 모든 웹 브라우저를 회의실, 차량, 실험실 장비, 스포츠 시설 또는 기타 공유 자원을 위한 셀프 서비스 예약 데스크로 전환합니다. 캘린더 스타일의 가용성 보기, 반복 예약, 승인 워크플로우 및 할당량을 통해 조직은 스프레드시트와 공유 받은 편지함을 구조화된 예약 시스템으로 대체할 수 있습니다.
자체 VPS에 LibreBooking을 셀프 호스팅하면 예약 데이터, 회원 연락처 정보 및 사용 기록을 사용자당 요금 없이, 그리고 타사 SaaS 캘린더에 의존할 필요 없이 전적으로 귀하의 통제하에 유지할 수 있습니다. 번들로 제공되는 MariaDB 데이터베이스는 모든 예약, 그룹 및 액세서리 정의를 재시작 후에도 유지합니다.
LibreBooking의 주요 특징
리소스 예약
일, 주, 월별 레이아웃을 갖춘 캘린더 스타일 보기로 회의실, 장비 및 공유 자산을 예약할 수 있습니다.
정기 예약
충돌 감지 및 종료일 제어 기능을 통해 일별, 주별 또는 월별 반복 예약을 예약할 수 있습니다.
승인 워크플로
예약이 효력을 발생하기 전에 리소스 관리자의 승인을 받아야 하며, 모든 단계에서 이메일 알림이 전송됩니다.
그룹 및 권한
사용자들을 그룹에 할당하고, 리소스별 액세스 권한을 부여하며, 예약 할당량을 적용하여 수요가 많은 자산을 공정하게 분배합니다.
액세서리 및 추가 기능
재고가 동기화된 상태로 유지되도록 예약에 프로젝터 또는 마이크와 같은 수량 제한 액세서리를 연결하세요.
REST API 및 보고서
REST API를 통해 외부 시스템과 통합하고, 활용 보고서를 가져와 용량 계획 수립에 활용합니다.
Hostinger에서 LibreBooking을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.