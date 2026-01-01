Paymenter는 거래당 수수료나 독점 라이선스 비용 없이 전문적인 구독 관리가 필요한 호스팅 회사 및 서비스 제공업체를 위해 특별히 구축된 오픈 소스 결제 플랫폼입니다. 서비스 프로비저닝부터 송장 생성 및 결제 수집까지 전체 고객 라이프사이클을 처리하며, Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk, DirectAdmin과의 기본 통합을 제공합니다. 깔끔한 관리자 대시보드를 갖춘 Laravel 기반으로 구축된 Paymenter는 호스팅 비즈니스에 결제 경험의 모든 측면을 사용자 정의할 수 있는 유연성을 제공합니다.

VPS에 Paymenter를 자체 호스팅하면 거래 마크업, 고객 제한 없이 플랫폼을 완벽하게 제어할 수 있습니다. MariaDB와 Redis는 로컬에서 실행되어 빠른 결제 경험과 반응성이 뛰어난 관리 작업을 제공하며, MIT 라이선스를 통해 귀하의 정확한 비즈니스 모델에 맞게 플랫폼을 수정하고 확장할 수 있습니다.