Paymenter 원클릭 설치.
Stripe, PayPal 및 자동 프로비저닝 통합 기능을 갖춘 호스팅 회사를 위한 오픈 소스 청구 및 구독 관리 플랫폼
Paymenter용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Paymenter 활용으로 만들 수 있는 것
Paymenter는 거래당 수수료나 독점 라이선스 비용 없이 전문적인 구독 관리가 필요한 호스팅 회사 및 서비스 제공업체를 위해 특별히 구축된 오픈 소스 결제 플랫폼입니다. 서비스 프로비저닝부터 송장 생성 및 결제 수집까지 전체 고객 라이프사이클을 처리하며, Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk, DirectAdmin과의 기본 통합을 제공합니다. 깔끔한 관리자 대시보드를 갖춘 Laravel 기반으로 구축된 Paymenter는 호스팅 비즈니스에 결제 경험의 모든 측면을 사용자 정의할 수 있는 유연성을 제공합니다.
VPS에 Paymenter를 자체 호스팅하면 거래 마크업, 고객 제한 없이 플랫폼을 완벽하게 제어할 수 있습니다. MariaDB와 Redis는 로컬에서 실행되어 빠른 결제 경험과 반응성이 뛰어난 관리 작업을 제공하며, MIT 라이선스를 통해 귀하의 정확한 비즈니스 모델에 맞게 플랫폼을 수정하고 확장할 수 있습니다.
Paymenter의 주요 특징
구독 관리
유연한 주기, 자동 갱신 알림, 그리고 일할 계산을 통해 고객이 사용하는 서비스에 대해 항상 정확하게 청구될 수 있도록 반복 청구를 처리합니다.
자동 프로비저닝
새로운 서비스 주문은 Pterodactyl, cPanel, Plesk 또는 DirectAdmin 통합을 통해 자동으로 리소스를 프로비저닝하여, 결제와 서비스 제공 사이의 수동 설정을 없앱니다.
여러 결제 게이트웨이
Stripe, PayPal, Mollie를 통해 별도의 설정 없이 결제를 수락하여, 맞춤 통합 작업 없이 고객이 선호하는 결제 옵션을 제공합니다.
고객 셀프 서비스 포털
고객들은 브랜드 포털을 통해 자신의 서비스, 인보이스, 계정 정보를 관리하며, 일상적인 청구 문의에 대한 지원 티켓 발생량을 줄여줍니다.
확장 가능한 플러그인 시스템
핵심 플랫폼 코드를 수정하지 않고 플러그인 아키텍처를 통해 사용자 지정 통합, 결제 게이트웨이 및 프로비저닝 모듈을 추가할 수 있습니다.
Hostinger에서 Paymenter을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.