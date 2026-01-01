DeepWiki Open은 공개 또는 비공개 코드 저장소를 아름답게 정리되고 탐색 가능한 위키로 자동 변환하는 오리지널 DeepWiki 개념의 자체 호스팅 가능한 구현체입니다. 이는 코드베이스를 분석하고, 아키텍처 및 모듈에 대한 포괄적인 설명을 생성하며, 구성 요소가 어떻게 연결되는지 보여주는 대화형 다이어그램을 렌더링하여 팀의 수동 문서화 작업 시간을 절약합니다.

DeepWiki Open을 자체 호스팅하면 독점 소스 코드, 임베딩 및 생성된 문서를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. Google Gemini, OpenAI 또는 OpenRouter용 LLM 공급자 키를 직접 가져오므로, 사용한 추론에 대해서만 비용을 지불하고 비공개 저장소를 타사 SaaS를 통해 전송하는 것을 방지할 수 있습니다.