DeepWiki Open 원클릭 설치
모든 GitHub, GitLab 또는 Bitbucket 저장소를 대화형 문서 사이트로 변환하는 오픈 소스 AI 위키 생성기.
DeepWiki Open용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
DeepWiki Open 활용으로 만들 수 있는 것
DeepWiki Open은 공개 또는 비공개 코드 저장소를 아름답게 정리되고 탐색 가능한 위키로 자동 변환하는 오리지널 DeepWiki 개념의 자체 호스팅 가능한 구현체입니다. 이는 코드베이스를 분석하고, 아키텍처 및 모듈에 대한 포괄적인 설명을 생성하며, 구성 요소가 어떻게 연결되는지 보여주는 대화형 다이어그램을 렌더링하여 팀의 수동 문서화 작업 시간을 절약합니다.
DeepWiki Open을 자체 호스팅하면 독점 소스 코드, 임베딩 및 생성된 문서를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. Google Gemini, OpenAI 또는 OpenRouter용 LLM 공급자 키를 직접 가져오므로, 사용한 추론에 대해서만 비용을 지불하고 비공개 저장소를 타사 SaaS를 통해 전송하는 것을 방지할 수 있습니다.
DeepWiki Open의 주요 특징
자동 위키 생성
어떤 GitHub, GitLab 또는 Bitbucket 저장소든 지정하면, 단 한 줄의 문서도 직접 작성할 필요 없이 구조화된 다중 페이지 위키를 얻을 수 있습니다.
시각적 아키텍처 다이어그램
Mermaid 다이어그램은 데이터 흐름, 모듈 관계, 호출 경로를 시각화하여 독자들이 코드베이스를 더 빠르게 이해할 수 있도록 산문과 함께 생성됩니다.
자체 LLM 가져오기
Google Gemini, OpenAI, OpenRouter 또는 로컬 Ollama 모델을 연결하여 모델 품질과 토큰당 비용을 모두 제어할 수 있습니다.
비공개 저장소 지원
개인 액세스 토큰으로 인증하여 소유한 인프라에서 비공개 저장소를 분석하고, 독점 코드를 타사 서비스로부터 안전하게 보호하세요.
내장 질문 기능
색인된 저장소를 자연어로 쿼리하고 검색 증강 생성을 사용하여 환각적인 추측이 아닌 실제 소스 코드에 기반한 답변을 제공합니다.
선택 사항 접근 제어
공개적으로 접근 가능한 도메인에서 위키 생성기를 실행할 때, 접근을 제한하기 위해 인증 코드 요구 사항을 활성화합니다.
Hostinger에서 DeepWiki Open을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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