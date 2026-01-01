Mbin 원클릭 설치 배포.
ActivityPub 기반으로 구축된 자체 호스팅 연동형 링크 애그리게이터 및 토론 플랫폼 — Kbin의 커뮤니티 주도 포크입니다.
Mbin용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mbin 활용으로 만들 수 있는 것
Mbin은 링크 공유, 스레드형 토론, 투표 및 마이크로블로깅을 단일 플랫폼에서 결합한 오픈 소스 연합형 콘텐츠 애그리게이터입니다. Kbin의 커뮤니티 유지 포크로서, ActivityPub을 기본적으로 지원하므로 귀하의 인스턴스는 브릿지나 추가적인 복잡한 설정 없이 Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed 및 더 넓은 페디버스와 상호 운용됩니다.
자체 VPS에서 Mbin을 실행하면 페디버스 내에서 규칙을 설정하고, 매거진을 중재하며, 모든 게시물과 투표를 소유한 데이터베이스에 보관할 수 있는 자체 관리 공간을 얻게 됩니다. 중앙 회사가 없으며, 광고도 없고, 타임라인을 재정렬하는 알고리즘 피드도 없으며, 예고 없이 변경될 수 있는 플랫폼 약관도 없습니다.
Mbin의 주요 특징
액티비티펍 페더레이션
네이티브 ActivityPub 지원은 귀하의 인스턴스를 Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed 및 기타 모든 호환 가능한 페디버스 서버와 연결합니다.
잡지 및 스레드
콘텐츠를 주제별 매거진으로 정리하고, Reddit 스타일의 스레드 댓글, 투표 기능, 그리고 익숙한 링크 애그리게이터 경험을 제공합니다.
내장형 마이크로블로깅
짧은 업데이트를 긴 형식의 스레드와 함께 게시하고, 둘 다 하나의 계정에서 동일한 연합된 잠재고객에게 도달하도록 하세요.
운영 및 연동 제어
매거진별 운영자, 인스턴스 전체 관리 도구, 그리고 연동 허용/차단 목록을 통해 호스팅하려는 커뮤니티를 원하는 대로 구성할 수 있습니다.
OAuth 및 REST API
최고 수준의 OAuth 2.0 서버와 문서화된 REST API는 타사 모바일 클라이언트, 봇 및 통합을 지원합니다.
오픈소스 및 커뮤니티 주도
AGPL 라이선스가 적용되며, Kbin에서 포크된 후 활발한 기여자 커뮤니티에 의해 유지 관리됩니다. — 단일 공급업체에 종속되지 않습니다.
Hostinger에서 Mbin을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.