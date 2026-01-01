Mbin은 링크 공유, 스레드형 토론, 투표 및 마이크로블로깅을 단일 플랫폼에서 결합한 오픈 소스 연합형 콘텐츠 애그리게이터입니다. Kbin의 커뮤니티 유지 포크로서, ActivityPub을 기본적으로 지원하므로 귀하의 인스턴스는 브릿지나 추가적인 복잡한 설정 없이 Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed 및 더 넓은 페디버스와 상호 운용됩니다.

자체 VPS에서 Mbin을 실행하면 페디버스 내에서 규칙을 설정하고, 매거진을 중재하며, 모든 게시물과 투표를 소유한 데이터베이스에 보관할 수 있는 자체 관리 공간을 얻게 됩니다. 중앙 회사가 없으며, 광고도 없고, 타임라인을 재정렬하는 알고리즘 피드도 없으며, 예고 없이 변경될 수 있는 플랫폼 약관도 없습니다.