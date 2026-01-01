Redpanda Console은 Redpanda Data에서 구축한 오픈 소스 웹 UI로, Kafka 호환 스트리밍 클러스터를 검사하고 운영하는 데 사용됩니다. 단일 인터페이스를 통해 토픽, 파티션, 오프셋, 소비자 그룹, 스키마, ACL 및 실시간 메시지 페이로드를 노출하며, JSON, Avro, Protobuf, MessagePack 디코딩을 기본으로 지원합니다.

이 원클릭 배포는 내장된 Redpanda 브로커와 함께 Console을 제공하므로, 컨테이너가 시작되는 즉시 작동하는 Kafka-API 엔드포인트, 스키마 레지스트리 및 관리 API를 얻을 수 있습니다. 자체 VPS에 직접 호스팅하면 이벤트 데이터, 고객 페이로드 및 스트림 메타데이터를 전적으로 제어할 수 있으며, 브로커당 SaaS 수수료가 발생하지 않습니다.