Redpanda Console 원클릭 설치 배포
Kafka 및 Redpanda 클러스터, 토픽, 소비자 그룹, 실시간 메시지 스트림 관리를 위한 개발자 친화적인 웹 UI.
Redpanda Console용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Redpanda Console 활용으로 만들 수 있는 것
Redpanda Console은 Redpanda Data에서 구축한 오픈 소스 웹 UI로, Kafka 호환 스트리밍 클러스터를 검사하고 운영하는 데 사용됩니다. 단일 인터페이스를 통해 토픽, 파티션, 오프셋, 소비자 그룹, 스키마, ACL 및 실시간 메시지 페이로드를 노출하며, JSON, Avro, Protobuf, MessagePack 디코딩을 기본으로 지원합니다.
이 원클릭 배포는 내장된 Redpanda 브로커와 함께 Console을 제공하므로, 컨테이너가 시작되는 즉시 작동하는 Kafka-API 엔드포인트, 스키마 레지스트리 및 관리 API를 얻을 수 있습니다. 자체 VPS에 직접 호스팅하면 이벤트 데이터, 고객 페이로드 및 스트림 메타데이터를 전적으로 제어할 수 있으며, 브로커당 SaaS 수수료가 발생하지 않습니다.
Redpanda Console의 주요 특징
실시간 메시지 뷰어
JSON, Avro, Protobuf 페이로드에 대한 시간 이동, 검색 및 필드별 디코딩을 통해 모든 토픽의 레코드를 실시간으로 스트리밍합니다.
주제 관리
토픽을 생성, 구성 및 삭제하고, 보존 및 파티션 설정을 편집하며, 브라우저에서 직접 테스트 메시지를 생성할 수 있습니다.
소비자 그룹 통찰력
그룹 멤버, 파티션별 지연, 오프셋을 검사하여 CLI 도구를 일일이 찾아볼 필요 없이 정지된 소비자를 디버깅할 수 있습니다.
스키마 레지스트리 내장
Avro, JSON Schema, Protobuf 주제를 찾아보고, 버전 기록을 확인하며, 변경 사항을 적용하기 전에 호환성을 확인합니다.
임베디드 Redpanda 브로커
완전히 구성된 Redpanda 브로커와 함께 제공되며, 즉시 테스트할 수 있도록 Kafka API, 스키마 레지스트리 및 관리 API를 노출합니다.
Kafka API 호환
기존 브로커를 지정하여 Console을 외부 Kafka, Confluent Cloud, MSK 또는 Redpanda 클러스터에 연결하세요.
Hostinger에서 Redpanda Console을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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