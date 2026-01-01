Hemmelig은 암호화된 자동 파기 링크를 통해 민감한 정보를 공유하기 위한 자체 호스팅 애플리케이션입니다. 비밀번호, API 키 및 개인 메모는 브라우저를 떠나기 전에 클라이언트 측에서 암호화되므로, 서버는 해독할 수 없는 암호문만 저장합니다. 각 비밀은 암호 문구로 잠그거나, IP로 제한하거나, 선택한 시간 후에 만료되도록 설정하거나, 최대 조회수로 제한할 수 있습니다.

자체 VPS에서 Hemmelig을 실행하면 모든 공유 자격 증명이 타사 인프라에 저장되지 않습니다. 보존 규칙, 액세스 로그 및 암호화 경계를 제어할 수 있으므로, 자격 증명, 고객 데이터 또는 이메일이나 채팅 기록에 남기기에는 너무 민감한 페이로드를 주고받는 팀에 적합합니다.