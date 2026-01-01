Hemmelig 원클릭 설치.
첫 번째 읽기 후 사라지는 일회성 링크를 통해 암호화된, 자체 파괴되는 비밀을 공유하세요.
Hemmelig용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Hemmelig 활용으로 만들 수 있는 것
Hemmelig은 암호화된 자동 파기 링크를 통해 민감한 정보를 공유하기 위한 자체 호스팅 애플리케이션입니다. 비밀번호, API 키 및 개인 메모는 브라우저를 떠나기 전에 클라이언트 측에서 암호화되므로, 서버는 해독할 수 없는 암호문만 저장합니다. 각 비밀은 암호 문구로 잠그거나, IP로 제한하거나, 선택한 시간 후에 만료되도록 설정하거나, 최대 조회수로 제한할 수 있습니다.
자체 VPS에서 Hemmelig을 실행하면 모든 공유 자격 증명이 타사 인프라에 저장되지 않습니다. 보존 규칙, 액세스 로그 및 암호화 경계를 제어할 수 있으므로, 자격 증명, 고객 데이터 또는 이메일이나 채팅 기록에 남기기에는 너무 민감한 페이로드를 주고받는 팀에 적합합니다.
Hemmelig의 주요 특징
클라이언트 측 암호화
비밀은 업로드하기 전에 브라우저에서 AES-256-GCM으로 암호화되므로, 서버는 평문을 볼 수 없습니다.
일회성 링크
각 링크는 구성 가능한 조회수 또는 만료 기간이 지나면 흔적 없이 사라집니다.
비밀번호 및 IP 보호
선택적 암호 문구로 비밀을 잠그거나 특정 IP 범위로 접근을 제한하여 보안을 한층 강화할 수 있습니다.
암호화된 파일 업로드
텍스트 페이로드에 적용되는 것과 동일한 종단 간 암호화가 적용된 파일을 비밀에 첨부하여, 인증된 사용자가 이용할 수 있습니다.
QR 코드 공유
어떤 비밀 링크든 QR 코드를 생성하여 수신자가 긴 URL을 복사할 필요 없이 휴대폰에서 열 수 있도록 합니다.
계정 불필요
누구나 가입 없이 비밀을 생성하고 열 수 있으며, 선택 사항인 계정은 파일 및 기록을 잠금 해제합니다.
Hostinger에서 Hemmelig을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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