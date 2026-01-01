Hugo는 Go로 작성되었으며 밀리초 만에 완전한 웹사이트를 구축할 수 있는 세계에서 가장 빠른 정적 사이트 생성기입니다. 이는 문서 포털, 마케팅 사이트, 개인 블로그 및 Kubernetes, Netlify, Let's Encrypt와 같은 주요 조직에 이르는 팀을 위한 기업 웹 속성을 지원합니다.

자체 VPS에 Hugo를 자체 호스팅하면 어디서든 액세스할 수 있는 영구적인 개발 환경을 제공합니다. 이는 분산 팀, 자동화된 빌드 파이프라인 및 스테이징 환경에 이상적입니다. 사이트 스캐폴딩, 테마 구성 및 콘텐츠는 타사 호스팅 서비스에 의존할 필요 없이 SSH를 통해 항상 사용할 수 있습니다.