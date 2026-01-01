GitIngest는 전체 Git 리포지토리를 언어 모델이 효과적으로 처리할 수 있는 구조화되고 토큰 효율적인 텍스트로 변환하여 전통적인 코드베이스와 AI 기반 개발 워크플로우를 연결합니다. 이 도구는 지능형 서식으로 코드를 추출하고, gitignore 패턴을 준수하며, 토큰 수 추정치를 제공하여 개발자가 대규모 추출물을 제출하기 전에 API 비용을 계획할 수 있도록 합니다.

GitIngest를 자체 호스팅하면 독점 소스 코드가 외부 서버를 통과하지 않도록 보장합니다. 공개 서비스와 달리, 자체 인스턴스는 속도 제한을 부과하지 않아 AI 지원 개발 요구 사항이 많은 팀을 위해 무제한 리포지토리 처리를 가능하게 합니다.