원클릭 설치로 GitIngest 배포
Git 저장소를 AI 및 LLM 분석에 최적화된 텍스트 형식으로 변환하는 개발자 도구.
GitIngest용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GitIngest 활용으로 만들 수 있는 것
GitIngest는 전체 Git 리포지토리를 언어 모델이 효과적으로 처리할 수 있는 구조화되고 토큰 효율적인 텍스트로 변환하여 전통적인 코드베이스와 AI 기반 개발 워크플로우를 연결합니다. 이 도구는 지능형 서식으로 코드를 추출하고, gitignore 패턴을 준수하며, 토큰 수 추정치를 제공하여 개발자가 대규모 추출물을 제출하기 전에 API 비용을 계획할 수 있도록 합니다.
GitIngest를 자체 호스팅하면 독점 소스 코드가 외부 서버를 통과하지 않도록 보장합니다. 공개 서비스와 달리, 자체 인스턴스는 속도 제한을 부과하지 않아 AI 지원 개발 요구 사항이 많은 팀을 위해 무제한 리포지토리 처리를 가능하게 합니다.
GitIngest의 주요 특징
저장소 LLM 변환
전체 Git 저장소를 언어 모델에 최적화된 구조화된 텍스트로 변환하여 수동 복사-붙여넣기 없이 코드 컨텍스트를 보존합니다.
토큰 개수 추정
LLM API에 제출하기 전에 토큰 수 및 추출 크기 통계를 표시하여 비용을 미리 예측하는 데 도움이 됩니다.
비공개 레포 지원
GitHub 개인 액세스 토큰 통합은 비공개 및 독점 리포지토리의 안전한 처리를 가능하게 합니다.
선택적 추출
전체 대규모 코드베이스를 보내는 대신, 집중적인 AI 분석을 위해 특정 디렉터리 또는 모듈을 추출하세요.
스마트 필터링
이진 파일을 자동으로 제외하고 gitignore 패턴을 준수하여 깨끗하고 관련성 있는 텍스트 출력을 생성합니다.
Hostinger에서 GitIngest을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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