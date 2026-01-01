OpenViking은 Volcengine (ByteDance의 클라우드 플랫폼)에서 개발한, AI 에이전트 전용으로 설계된 오픈소스 컨텍스트 데이터베이스입니다. AI 컨텍스트를 벡터 임베딩에 분산시키는 대신, OpenViking은 viking:// 프로토콜을 사용하는 파일 시스템 패러다임을 도입하여 에이전트의 기억, 리소스, 스킬을 통합되고 탐색 가능한 구조로 구성합니다. 계층형 컨텍스트 로딩(L0/L1/L2)은 전체 지식 베이스를 미리 로드하는 대신 필요에 따라 콘텐츠를 가져와 토큰 사용량을 줄입니다.

자체 VPS에 OpenViking을 셀프 호스팅하면 민감한 에이전트 기억, 비즈니스 지식 및 API 자격 증명을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이는 엄격한 데이터 거버넌스 요구 사항이 있는 조직에 매우 중요합니다. 임베딩 공급자(OpenAI, Jina 또는 Volcengine)를 직접 선택하고 에이전트가 학습하는 모든 바이트의 소유권을 유지할 수 있습니다.