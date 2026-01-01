OpenViking 원클릭 설치 배포.
기억, 리소스, 스킬을 통합하기 위해 파일 시스템 패러다임을 사용하는 AI 에이전트용 오픈소스 컨텍스트 데이터베이스
OpenViking용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenViking 활용으로 만들 수 있는 것
OpenViking은 Volcengine (ByteDance의 클라우드 플랫폼)에서 개발한, AI 에이전트 전용으로 설계된 오픈소스 컨텍스트 데이터베이스입니다. AI 컨텍스트를 벡터 임베딩에 분산시키는 대신, OpenViking은 viking:// 프로토콜을 사용하는 파일 시스템 패러다임을 도입하여 에이전트의 기억, 리소스, 스킬을 통합되고 탐색 가능한 구조로 구성합니다. 계층형 컨텍스트 로딩(L0/L1/L2)은 전체 지식 베이스를 미리 로드하는 대신 필요에 따라 콘텐츠를 가져와 토큰 사용량을 줄입니다.
자체 VPS에 OpenViking을 셀프 호스팅하면 민감한 에이전트 기억, 비즈니스 지식 및 API 자격 증명을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이는 엄격한 데이터 거버넌스 요구 사항이 있는 조직에 매우 중요합니다. 임베딩 공급자(OpenAI, Jina 또는 Volcengine)를 직접 선택하고 에이전트가 학습하는 모든 바이트의 소유권을 유지할 수 있습니다.
OpenViking의 주요 특징
파일 시스템 컨텍스트 패러다임
에이전트의 기억, 리소스, 기술을 viking:// 프로토콜 아래에서 조직화하여, 컨텍스트를 평면적인 임베딩 저장소보다는 파일 시스템처럼 탐색 가능하게 만듭니다.
계층형 컨텍스트 로딩
L0/L1/L2 로딩은 요청 시 콘텐츠를 가져와 에이전트가 활용할 수 있는 지식의 깊이를 희생하지 않으면서 토큰 사용량을 획기적으로 줄여줍니다.
다중 공급자 임베딩
OpenAI, Jina, Volcengine 임베딩 제공업체를 지원하여 기존 API 키와 선호하는 모델을 벤더 종속 없이 사용할 수 있습니다.
자가 진화 컨텍스트
에이전트는 시간이 지남에 따라 자체 지식 저장소를 업데이트하고 반복할 수 있으며, 수동 개입 없이 지속적인 학습을 가능하게 합니다.
디렉토리 재귀적 가져오기
구조적 디렉토리 탐색과 의미론적 검색을 결합하여 각 에이전트 요청에 가장 관련성 높은 컨텍스트를 제공합니다.
Hostinger에서 OpenViking을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.