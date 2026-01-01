Shoutrrr는 Buffer, Typefully, Hootsuite의 자체 호스팅 대안으로 구축된 오픈 소스 소셜 미디어 스케줄링 도구입니다. 이 도구를 사용하면 게시물을 한 번 작성하여 X(트위터), Bluesky, LinkedIn에 단일 대시보드에서 예약할 수 있습니다. 네트워크별 글자 수 제한 처리, OAuth 기반 계정 연결, 그리고 백그라운드에서 예약된 게시물을 발행하는 내장 워커 기능을 제공합니다.

VPS에 Shoutrrr를 자체 호스팅하면 초안, 예약된 큐, 연결된 소셜 계정을 사용자 자신의 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 좌석당 가격 책정, 게시물 할당량, 콘텐츠 전략에 대한 제3자 접근이 없습니다. 기본 SQLite 구성은 단일 컨테이너에서 실행되며, 영구 볼륨은 업로드 및 데이터가 재배포 후에도 유지되도록 보장합니다.