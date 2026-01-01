Shoutrrr 원클릭 설치.
X, 블루스카이, 링크드인용 오픈 소스 자체 호스팅 소셜 미디어 스케줄러 — 한 번 작성하여 어디든 게시하세요.
Shoutrrr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Shoutrrr 활용으로 만들 수 있는 것
Shoutrrr는 Buffer, Typefully, Hootsuite의 자체 호스팅 대안으로 구축된 오픈 소스 소셜 미디어 스케줄링 도구입니다. 이 도구를 사용하면 게시물을 한 번 작성하여 X(트위터), Bluesky, LinkedIn에 단일 대시보드에서 예약할 수 있습니다. 네트워크별 글자 수 제한 처리, OAuth 기반 계정 연결, 그리고 백그라운드에서 예약된 게시물을 발행하는 내장 워커 기능을 제공합니다.
VPS에 Shoutrrr를 자체 호스팅하면 초안, 예약된 큐, 연결된 소셜 계정을 사용자 자신의 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 좌석당 가격 책정, 게시물 할당량, 콘텐츠 전략에 대한 제3자 접근이 없습니다. 기본 SQLite 구성은 단일 컨테이너에서 실행되며, 영구 볼륨은 업로드 및 데이터가 재배포 후에도 유지되도록 보장합니다.
Shoutrrr의 주요 특징
다중 네트워크 게시
게시물을 한 번 작성하면 X, Bluesky, LinkedIn에 플랫폼별 글자 수 제한 및 미리 보기 렌더링을 적용하여 동시에 게시할 수 있습니다.
백그라운드 스케줄러
내장된 큐 워커 및 크론 스케줄러는 브라우저 탭을 열어두지 않고도 예정된 시간에 게시물을 게시합니다.
OAuth 계정 연동
X와 LinkedIn은 OAuth 2.0을 통해, Bluesky는 앱 비밀번호를 통해 연결하세요. — 자격 증명과 토큰은 사용자 본인의 배포 환경 내부에 유지됩니다.
SQLite 기본적으로
저장을 위한 SQLite와 함께 단일 컨테이너로 제공됩니다 — 관리할 외부 데이터베이스나 캐시가 필요 없으며, 선택적으로 Postgres 및 Redis 업그레이드가 가능합니다.
참여도 지표
내장된 지표는 시간 경과에 따른 게시물 성과를 포착하여 외부 분석 도구 없이도 네트워크를 비교하고 전략을 개선할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Shoutrrr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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