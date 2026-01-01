RAGflow는 심층 문서 이해를 기반으로 구축된 프로덕션 준비 완료 검색 증강 생성 엔진입니다. 문서를 일반 텍스트로 취급하는 기본적인 RAG 구현과 달리, RAGflow는 인덱싱 전에 테이블, 그림 및 구조화된 콘텐츠의 의미를 보존하기 위해 PDF, 스프레드시트, 프레젠테이션 및 이미지의 레이아웃 인식 파싱을 수행합니다.

자체 VPS에 RAGflow를 자체 호스팅하면 문서를 비공개로 유지하고 LLM 공급자, 청킹 전략 및 검색 파이프라인에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. 내장된 지식 그래프 및 GraphRAG 백엔드는 플랫 벡터 검색으로는 따라올 수 없는 문서 간 추론을 가능하게 합니다.