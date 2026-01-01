원클릭 설치로 RAGflow 배포
심층 문서 파싱, 지식 그래프 검색 및 다중 LLM 지원을 갖춘 프로덕션 등급 RAG 엔진.
RAGflow용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
RAGflow 활용으로 만들 수 있는 것
RAGflow는 심층 문서 이해를 기반으로 구축된 프로덕션 준비 완료 검색 증강 생성 엔진입니다. 문서를 일반 텍스트로 취급하는 기본적인 RAG 구현과 달리, RAGflow는 인덱싱 전에 테이블, 그림 및 구조화된 콘텐츠의 의미를 보존하기 위해 PDF, 스프레드시트, 프레젠테이션 및 이미지의 레이아웃 인식 파싱을 수행합니다.
자체 VPS에 RAGflow를 자체 호스팅하면 문서를 비공개로 유지하고 LLM 공급자, 청킹 전략 및 검색 파이프라인에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. 내장된 지식 그래프 및 GraphRAG 백엔드는 플랫 벡터 검색으로는 따라올 수 없는 문서 간 추론을 가능하게 합니다.
RAGflow의 주요 특징
심층 문서 파싱
레이아웃 인식 추출은 PDF, Word 파일, 스프레드시트, 스캔한 이미지를 처리하며, 일반 텍스트 파서가 손상시키는 테이블, 그림, 구조를 보존합니다.
지식 그래프 검색
내장된 GraphRAG 및 지식 그래프 인덱싱은 평면 벡터 검색이 지원하는 것 이상으로 문서 간 추론 및 관계 쿼리를 가능하게 합니다.
멀티 LLM 지원
문서를 재인덱싱할 필요 없이 OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google 및 20개 이상의 다른 공급업체에 연결하세요.
유연한 청킹 전략
최적의 검색 정확도를 위해 각 문서 유형의 구조에 맞춰 일반, Q&A, 매뉴얼, 표, 논문 청킹 모드 중에서 선택하세요.
다중 사용자 접근 제어
역할 기반 권한을 통해 팀은 지식 기반을 공유할 수 있으며, 민감한 문서 컬렉션은 승인된 사용자에게만 제한됩니다.
REST API 및 SDK
완전한 REST API와 공식 Python SDK를 통해 자체 애플리케이션에 RAGflow를 임베드하고 문서 수집 파이프라인을 자동화할 수 있습니다.
Hostinger에서 RAGflow을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.