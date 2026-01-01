Maybe 원클릭 설치.
사용자의 금융 데이터를 전적으로 서버에 보관하는 오픈 소스 개인 금융 및 자산 관리 애플리케이션
Maybe용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Maybe 활용으로 만들 수 있는 것
Maybe는 원래 벤처 투자 스타트업으로 구축되었으며 나중에 AGPLv3 라이선스 하에 출시된 완전한 오픈 소스 개인 재무 및 자산 관리 플랫폼입니다. 순자산 추적, 거래 분류 및 예산 계획 기능을 통해 은행 계좌, 투자 포트폴리오, 부동산 및 부채를 하나의 대시보드에 통합합니다. 선택적 OpenAI 통합은 AI 기반 재무 통찰력을 추가하지만, 필수는 아닙니다.
자체 VPS에 Maybe를 배포하면 민감한 재무 데이터가 타사 서버를 거치지 않으며, 반복적인 SaaS 비용을 피할 수 있고, 상업용 플랫폼에서 제한하는 모든 내보내기 및 사용자 지정 기능을 유지할 수 있습니다.
Maybe의 주요 특징
순자산 추적
과거 추세 및 다중 통화 지원을 갖춘 하나의 대시보드에서 모든 계정과 자산을 집계합니다.
투자 포트폴리오
주요 증권사와의 자동 동기화 및 실시간 업데이트를 통해 주식, 암호화폐 및 기타 투자를 모니터링하세요.
거래 분류
스마트 규칙과 선택적 AI 기반 자동화는 수동 작업 없이 예산이 정확하게 유지되도록 지출을 분류합니다.
완전한 데이터 개인정보 보호
금융 데이터는 VPS에만 저장되며, 제3자 접근, 광고 분석, SaaS 구독료가 없습니다.
AI 금융 인사이트
자신만의 OpenAI API 키를 사용하면 대화형 금융 조언과 자동 분류 제안을 이용할 수 있습니다.
Hostinger에서 Maybe을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.