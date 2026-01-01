Maybe는 원래 벤처 투자 스타트업으로 구축되었으며 나중에 AGPLv3 라이선스 하에 출시된 완전한 오픈 소스 개인 재무 및 자산 관리 플랫폼입니다. 순자산 추적, 거래 분류 및 예산 계획 기능을 통해 은행 계좌, 투자 포트폴리오, 부동산 및 부채를 하나의 대시보드에 통합합니다. 선택적 OpenAI 통합은 AI 기반 재무 통찰력을 추가하지만, 필수는 아닙니다.

자체 VPS에 Maybe를 배포하면 민감한 재무 데이터가 타사 서버를 거치지 않으며, 반복적인 SaaS 비용을 피할 수 있고, 상업용 플랫폼에서 제한하는 모든 내보내기 및 사용자 지정 기능을 유지할 수 있습니다.