Flarum 원클릭 설치 배포.
참여도가 높고 활기찬 온라인 커뮤니티를 구축하기 위한 현대적이고 우아한 오픈 소스 포럼 소프트웨어입니다.
Flarum용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Flarum 활용으로 만들 수 있는 것
Flarum은 현대 웹을 위해 온라인 토론을 재구상한 차세대 포럼 플랫폼입니다. 모바일 우선 접근 방식으로 구축되어 의미 있는 대화를 장려하는 우아하고 빠르며 직관적인 경험을 제공합니다. 구식이고 번거롭게 느껴지는 기존 포럼 소프트웨어와 달리, Flarum은 깔끔하고 방해 요소 없는 인터페이스에서 실시간 업데이트, 무한 스크롤 및 강력한 확장 시스템을 결합합니다.
자체 VPS에 Flarum을 자체 호스팅하면 커뮤니티 데이터에 대한 완전한 제어권, 사용자당 요금 없음, 200개 이상의 커뮤니티 확장 기능 중 원하는 것을 설치할 자유를 얻을 수 있습니다. MySQL이 데이터 저장을 처리하고 41개 이상의 번역 팩을 사용할 수 있으므로, Flarum은 틈새 취미 그룹부터 대규모 전문 커뮤니티까지 확장 가능합니다.
Flarum의 주요 특징
모바일 우선 디자인
모바일 기기를 위해 처음부터 구축된 반응형 인터페이스로, 어떤 화면 크기에서도 원활한 경험을 제공합니다.
풍부한 확장 생태계
200개 이상의 커뮤니티 확장 기능을 통해 핵심 코드를 건드리지 않고도 소셜 로그인, 구독, 설문조사 등을 추가할 수 있습니다.
실시간 업데이트
페이지를 새로고침할 필요 없이 토론이 실시간으로 업데이트되어, 활발한 커뮤니티를 위한 대화를 빠르고 흥미롭게 유지합니다.
태그 기반 조직
유연한 태그 시스템을 통해 토론을 분류하고 사용자가 관심 있는 주제만 팔로우할 수 있습니다.
강력한 관리
내장된 플래그 지정, 정지 및 사용자 관리 도구는 운영자에게 커뮤니티 건전성에 대한 세부적인 제어 권한을 제공합니다.
Hostinger에서 Flarum을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.