Flarum은 현대 웹을 위해 온라인 토론을 재구상한 차세대 포럼 플랫폼입니다. 모바일 우선 접근 방식으로 구축되어 의미 있는 대화를 장려하는 우아하고 빠르며 직관적인 경험을 제공합니다. 구식이고 번거롭게 느껴지는 기존 포럼 소프트웨어와 달리, Flarum은 깔끔하고 방해 요소 없는 인터페이스에서 실시간 업데이트, 무한 스크롤 및 강력한 확장 시스템을 결합합니다.

자체 VPS에 Flarum을 자체 호스팅하면 커뮤니티 데이터에 대한 완전한 제어권, 사용자당 요금 없음, 200개 이상의 커뮤니티 확장 기능 중 원하는 것을 설치할 자유를 얻을 수 있습니다. MySQL이 데이터 저장을 처리하고 41개 이상의 번역 팩을 사용할 수 있으므로, Flarum은 틈새 취미 그룹부터 대규모 전문 커뮤니티까지 확장 가능합니다.