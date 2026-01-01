QloApps는 무료 오픈 소스 호텔 커머스 플랫폼으로, 단일 설치로 숙박 관리 시스템, 직접 예약 엔진, 고객 대면 호텔 웹사이트를 결합합니다. 호텔리어는 타사 포털에 수수료를 지불하지 않고 자체 사이트에서 직접 예약을 받으면서 단일 대시보드에서 객실 재고, 요금, 세금 및 예약을 관리할 수 있습니다.

자체 VPS에 QloApps를 자체 호스팅하면 게스트 데이터, 결제 기록 및 예약 내역을 완벽하게 제어할 수 있으며, 호스팅된 예약 서비스에서 흔히 발생하는 예약당 수수료를 없애고, 숙박 시설이 실제로 운영되는 방식에 맞춰 예약 흐름, 테마 및 백오피스를 맞춤 설정할 수 있습니다.