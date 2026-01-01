QloApps 원클릭 설치 배포
숙박 시설 관리 시스템, 예약 엔진, 호텔 웹사이트를 갖춘 오픈 소스 호텔 관리 및 예약 시스템.
QloApps용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
QloApps 활용으로 만들 수 있는 것
QloApps는 무료 오픈 소스 호텔 커머스 플랫폼으로, 단일 설치로 숙박 관리 시스템, 직접 예약 엔진, 고객 대면 호텔 웹사이트를 결합합니다. 호텔리어는 타사 포털에 수수료를 지불하지 않고 자체 사이트에서 직접 예약을 받으면서 단일 대시보드에서 객실 재고, 요금, 세금 및 예약을 관리할 수 있습니다.
자체 VPS에 QloApps를 자체 호스팅하면 게스트 데이터, 결제 기록 및 예약 내역을 완벽하게 제어할 수 있으며, 호스팅된 예약 서비스에서 흔히 발생하는 예약당 수수료를 없애고, 숙박 시설이 실제로 운영되는 방식에 맞춰 예약 흐름, 테마 및 백오피스를 맞춤 설정할 수 있습니다.
QloApps의 주요 특징
직접 예약 엔진
호텔 웹사이트에서 실시간 예약 가능 여부, 요금제, 즉시 확정으로 직접 예약을 받으세요. 타사 포털에 수수료 없이.
부동산 관리
객실, 객실 유형, 요금 상품, 시즌별 가격, 세금 및 재고를 실제 호텔 워크플로우를 중심으로 구축된 단일 백오피스에서 관리합니다.
다중 호텔 지원
하나의 설치로 호텔별 객실, 요금, 직원 권한 및 그룹 전체에 걸친 통합 보고를 통해 여러 숙박 시설을 운영합니다.
내장형 호텔 웹사이트
객실 목록, 갤러리, 리뷰, 연락처 페이지를 포함한 고객 대면 호텔 웹사이트를 별도의 CMS 유지 관리 없이 즉시 사용할 수 있도록 제공합니다.
모듈 및 애드온
핵심 코드를 수정하지 않고 QloApps 마켓플레이스의 결제 게이트웨이, 채널 관리자 및 마케팅 모듈을 사용하여 예약 흐름을 확장합니다.
다국어 및 통화
관리자 대시보드에서 시장별로 구성 가능한 기본 다국어 및 다중 통화 지원을 통해 해외 고객에게 서비스를 제공합니다.
Hostinger에서 QloApps을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.