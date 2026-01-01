Countly 원클릭 설치.
모바일, 웹, 데스크톱 애플리케이션 전반의 사용자 여정을 추적하는 개인 정보 보호 최우선 제품 분석 플랫폼입니다.
Countly용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Countly 활용으로 만들 수 있는 것
Countly는 모바일, 웹, 데스크톱 및 IoT 애플리케이션 전반에서 제품 성능 및 사용자 행동 추적을 위해 수천 개의 팀에서 신뢰하는 오픈 소스, 개인 정보 보호 우선 분석 및 참여 플랫폼입니다. 플러그인 기반 아키텍처를 통해 세션 추적 및 충돌 보고부터 푸시 알림 및 원격 구성까지 필요한 기능만 활성화할 수 있으며, 배포를 복잡하게 만들지 않습니다.
Countly를 자체 호스팅하면 타사 데이터 공유, 샘플링 제한 및 이벤트당 가격 책정 없이 분석 데이터에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 자체 VPS에서 실행하여 민감한 사용자 행동 데이터를 인프라 내에 완전히 유지하고 GDPR 및 개인 정보 보호 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
Countly의 주요 특징
크로스 플랫폼 추적
React Native, Flutter, Unity 등을 위한 공식 SDK를 사용하여 모바일(iOS, Android), 웹 및 데스크톱 앱에서 세션, 이벤트 및 사용자 여정을 수집합니다.
크래시 보고
모든 플랫폼에서 오류 및 충돌을 캡처하고 분석하며, 전체 스택 추적 및 영향을 받은 사용자 수를 통해 수정 사항의 우선순위를 정하는 데 도움을 줍니다.
푸시 알림
대시보드에서 직접 iOS 및 Android 사용자에게 잠재고객 세분화 및 전송 추적 기능을 통해 타겟 푸시 알림을 보내세요.
원격 설정
새 버전을 출시하지 않고, 특정 사용자 세그먼트에 연결된 원격 구성 키-값 쌍을 사용하여 앱 동작을 실시간으로 업데이트합니다.
규정 준수 허브
GDPR 동의 관리 및 데이터 주체 요청(데이터 내보내기 및 삭제 포함)을 단일 내장 인터페이스에서 처리합니다.
Hostinger에서 Countly을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.