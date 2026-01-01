Countly는 모바일, 웹, 데스크톱 및 IoT 애플리케이션 전반에서 제품 성능 및 사용자 행동 추적을 위해 수천 개의 팀에서 신뢰하는 오픈 소스, 개인 정보 보호 우선 분석 및 참여 플랫폼입니다. 플러그인 기반 아키텍처를 통해 세션 추적 및 충돌 보고부터 푸시 알림 및 원격 구성까지 필요한 기능만 활성화할 수 있으며, 배포를 복잡하게 만들지 않습니다.

Countly를 자체 호스팅하면 타사 데이터 공유, 샘플링 제한 및 이벤트당 가격 책정 없이 분석 데이터에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 자체 VPS에서 실행하여 민감한 사용자 행동 데이터를 인프라 내에 완전히 유지하고 GDPR 및 개인 정보 보호 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있습니다.