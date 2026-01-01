Grafana Loki는 Grafana Labs에서 구축한 오픈 소스 로그 집계 시스템으로, 로그에 대한 Prometheus 접근 방식을 취합니다. 즉, 전체 로그 콘텐츠 대신 스트림당 소량의 메타데이터 레이블만 인덱싱하여 기존 로그 데이터베이스보다 스토리지 비용과 운영 오버헤드를 훨씬 낮게 유지합니다. 로그는 Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit 또는 Vector와 같은 에이전트에 의해 푸시되며 LogQL로 쿼리됩니다.

이 템플릿은 Loki를 UI로 사전 구성된 Grafana와 함께 번들로 제공하고 Loki를 기본 데이터 소스로 사전 프로비저닝하므로, 스택이 시작되는 즉시 탐색(Explore) 보기에서 로그를 검색할 수 있습니다. VPS에 자체 호스팅하면 민감한 애플리케이션 및 감사 로그를 GB당 수집 비용 없이 전적으로 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다.