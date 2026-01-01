원클릭 설치로 Grafana Loki 배포.
프로메테우스에서 영감을 받은 수평적으로 확장 가능한 로그 집계 시스템으로, 전체 텍스트 대신 레이블을 비용 효율적으로 인덱싱하도록 설계되었습니다.
Grafana Loki용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Grafana Loki 활용으로 만들 수 있는 것
Grafana Loki는 Grafana Labs에서 구축한 오픈 소스 로그 집계 시스템으로, 로그에 대한 Prometheus 접근 방식을 취합니다. 즉, 전체 로그 콘텐츠 대신 스트림당 소량의 메타데이터 레이블만 인덱싱하여 기존 로그 데이터베이스보다 스토리지 비용과 운영 오버헤드를 훨씬 낮게 유지합니다. 로그는 Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit 또는 Vector와 같은 에이전트에 의해 푸시되며 LogQL로 쿼리됩니다.
이 템플릿은 Loki를 UI로 사전 구성된 Grafana와 함께 번들로 제공하고 Loki를 기본 데이터 소스로 사전 프로비저닝하므로, 스택이 시작되는 즉시 탐색(Explore) 보기에서 로그를 검색할 수 있습니다. VPS에 자체 호스팅하면 민감한 애플리케이션 및 감사 로그를 GB당 수집 비용 없이 전적으로 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다.
Grafana Loki의 주요 특징
라벨 기반 인덱싱
Loki는 전체 페이로드 대신 로그 스트림당 소수의 메타데이터 레이블만 인덱싱하여, Elasticsearch 스타일 엔진과 비교했을 때 스토리지 및 메모리 비용을 절감합니다.
LogQL 쿼리 언어
필터링, 파싱 및 메트릭 추출을 지원하는 PromQL에서 영감을 받은 구문으로 로그를 쿼리하여 로그 라인에서 직접 오류율과 지연 시간을 그래프로 표시할 수 있습니다.
번들 Grafana UI
포함된 Grafana 인스턴스는 Loki가 데이터 소스로 사전 구성되어 제공되며, 첫날부터 탐색 보기, 대시보드 및 통합 알림에 사용할 수 있습니다.
다중 에이전트 수집
Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash 및 Loki 푸시 API를 사용하는 모든 클라이언트로부터 로그를 수신하여, 스택 전반에 걸쳐 유연한 수집을 가능하게 합니다.
통합 알림
Grafana를 통해 LogQL 기반 알림 규칙을 정의하고, 기존 메트릭 알림과 함께 Slack, PagerDuty, 이메일, 웹훅으로 알림을 라우팅하세요.
파일 시스템 기반 스토리지
기본 단일 바이너리 모드는 청크와 TSDB 인덱스를 디스크의 Docker 볼륨에 유지하며, 시작하는 데 외부 객체 저장소가 필요하지 않습니다.
Hostinger에서 Grafana Loki을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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