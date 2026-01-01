Linkding 원클릭 설치.
태그 기반 정리 및 전체 텍스트 검색 기능을 갖춘 미니멀한 자체 호스팅 북마크 관리자.
Linkding용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Linkding 활용으로 만들 수 있는 것
Linkding은 속도와 단순성을 위해 구축된 간소화된 자체 호스팅 북마크 관리자입니다. 링크를 저장할 때 페이지 제목과 설명을 자동으로 추출하며, 계층적 태그 지정을 지원하고, 전체 컬렉션에 걸쳐 강력한 전체 텍스트 검색을 제공합니다. 깔끔한 인터페이스는 도구 자체보다는 북마크에 집중할 수 있도록 합니다.
자체 VPS에 Linkding을 자체 호스팅하면 광고, 추적, 제3자 액세스 없이 검색 습관과 연구 관심사를 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다. SQLite 스토리지를 갖춘 단일 경량 컨테이너는 최소한의 리소스 사용과 쉬운 유지 관리를 의미합니다.
Linkding의 주요 특징
태그 기반 조직
계층적 태그와 자동 완성 기능을 사용하여 북마크를 정리하고, 저장된 링크를 빠르게 분류하고 검색합니다.
전체 텍스트 검색
북마크 제목, 설명, 보관된 페이지 콘텐츠를 검색하여 저장한 내용을 정확히 찾을 수 있습니다.
자동 아카이빙
전체 페이지 스냅샷을 저장 시점에 보관하여 원본 URL이 사라지더라도 북마크된 콘텐츠가 계속 액세스 가능하도록 합니다.
브라우저 확장 프로그램
Chrome 및 Firefox용 전용 확장 프로그램을 사용하여 브라우저에서 Linkding에 직접 페이지를 저장하세요.
REST API 접속
북마크 관리를 자동화하고 깔끔한 REST API를 통해 다른 도구와 통합합니다.
Hostinger에서 Linkding을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.