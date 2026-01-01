Linkding은 속도와 단순성을 위해 구축된 간소화된 자체 호스팅 북마크 관리자입니다. 링크를 저장할 때 페이지 제목과 설명을 자동으로 추출하며, 계층적 태그 지정을 지원하고, 전체 컬렉션에 걸쳐 강력한 전체 텍스트 검색을 제공합니다. 깔끔한 인터페이스는 도구 자체보다는 북마크에 집중할 수 있도록 합니다.

자체 VPS에 Linkding을 자체 호스팅하면 광고, 추적, 제3자 액세스 없이 검색 습관과 연구 관심사를 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다. SQLite 스토리지를 갖춘 단일 경량 컨테이너는 최소한의 리소스 사용과 쉬운 유지 관리를 의미합니다.