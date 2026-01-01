몽고 익스프레스는 Node.js와 Bootstrap 5로 구축된 MongoDB용 경량 오픈 소스 웹 UI입니다. 이를 통해 MongoDB 인스턴스에 연결하여 로컬 데이터베이스 클라이언트 없이도 브라우저 탭에서 즉시 데이터베이스를 탐색하고, 컬렉션을 살펴보고, 문서를 편집하고, 쿼리를 실행할 수 있습니다. 이 인터페이스는 데이터베이스, 컬렉션 및 개별 문서 전반에 걸쳐 전체 CRUD 작업을 처리하며, 문서가 정확하게 표시되고 편집될 수 있도록 모든 BSON 데이터 유형을 지원합니다.

VPS에 MongoDB 데이터베이스와 함께 몽고 익스프레스를 자체 호스팅하면 두 서비스가 동일한 사설 네트워크에 유지되므로, 데이터베이스 포트가 인터넷에 노출되지 않으면서 관리 UI는 Traefik을 통해 HTTPS로 계속 액세스할 수 있습니다.