원클릭 설치로 Mongo Express 배포
브라우저를 통해 데이터베이스를 탐색, 편집 및 관리할 수 있는 웹 기반 MongoDB 관리 인터페이스.
Mongo Express용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mongo Express 활용으로 만들 수 있는 것
몽고 익스프레스는 Node.js와 Bootstrap 5로 구축된 MongoDB용 경량 오픈 소스 웹 UI입니다. 이를 통해 MongoDB 인스턴스에 연결하여 로컬 데이터베이스 클라이언트 없이도 브라우저 탭에서 즉시 데이터베이스를 탐색하고, 컬렉션을 살펴보고, 문서를 편집하고, 쿼리를 실행할 수 있습니다. 이 인터페이스는 데이터베이스, 컬렉션 및 개별 문서 전반에 걸쳐 전체 CRUD 작업을 처리하며, 문서가 정확하게 표시되고 편집될 수 있도록 모든 BSON 데이터 유형을 지원합니다.
VPS에 MongoDB 데이터베이스와 함께 몽고 익스프레스를 자체 호스팅하면 두 서비스가 동일한 사설 네트워크에 유지되므로, 데이터베이스 포트가 인터넷에 노출되지 않으면서 관리 UI는 Traefik을 통해 HTTPS로 계속 액세스할 수 있습니다.
Mongo Express의 주요 특징
전체 CRUD 작업
셸 명령을 작성하지 않고도 깔끔한 브라우저 인터페이스를 통해 데이터베이스, 컬렉션 및 문서를 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다.
인라인 문서 편집기
완벽한 BSON 타입 지원으로 UI에서 문서를 직접 편집하여 ObjectId, Date, NumberLong과 같은 값들이 올바르게 처리됩니다.
컬렉션 가져오기 및 내보내기
마이그레이션, 백업 또는 환경 간 데이터셋 스냅샷 공유를 위해 컬렉션 데이터를 JSON 형식으로 가져오고 내보냅니다.
인덱스 관리
브라우저를 벗어나지 않고 모든 컬렉션에서 인덱스를 보고, 생성하고, 삭제하여 쿼리 성능을 이해하고 최적화할 수 있습니다.
GridFS 파일 관리
MongoDB GridFS 버킷에 저장된 대용량 파일을 UI를 통해 직접 탐색하고 관리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Mongo Express을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.