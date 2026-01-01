젠킨스는 세계 최고의 오픈 소스 자동화 서버이며, 수백만 개발팀이 지속적인 통합 및 지속적인 배포 파이프라인을 구동하는 데 신뢰합니다. 1,800개 이상의 플러그인을 통해 젠킨스는 Git 및 GitHub부터 Docker, Kubernetes, AWS 등에 이르기까지 최신 소프트웨어 개발의 거의 모든 도구와 통합됩니다.

자체 VPS에 젠킨스를 자체 호스팅하면 분당 과금, 실행 시간 제한 없이 빌드 환경을 완벽하게 제어할 수 있는 전용 빌드 리소스가 제공됩니다. 플랫폼 제한에 부딪히지 않고 프로젝트에 필요한 모든 SDK, 컴파일러 또는 종속성을 설치할 수 있습니다.