Scrypted 원클릭 설치
AI 기반 스마트 감지 기능을 갖춘 고성능 홈 비디오 통합 플랫폼 및 NVR.
Scrypted용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Scrypted 활용으로 만들 수 있는 것
Scrypted는 HomeKit, Google Home, Alexa, Home Assistant를 포함한 스마트 홈 생태계 전반의 IP 카메라를 통합하는 오픈 소스 홈 비디오 통합 플랫폼이자 네트워크 비디오 레코더(NVR)입니다. 하드웨어 가속 트랜스코딩 및 플러그인 아키텍처는 특정 공급업체 종속 없이 낮은 지연 시간의 라이브 스트림과 안정적인 24시간 연중무휴 녹화를 제공합니다.
Scrypted NVR 플러그인은 AI 기반 스마트 감지 기능이 있는 연속 녹화, 즉각적인 움직임 알림, 그리고 원격 모니터링을 위한 세련된 모바일 및 데스크톱 앱을 추가합니다. VPS에 자체 호스팅하면 영상에 대한 완전한 소유권을 가지며 지속적인 클라우드 구독료를 없앨 수 있습니다.
Scrypted의 주요 특징
스마트 홈 통합
단일 통합 플랫폼에서 HomeKit, Google Home, Alexa 및 Home Assistant로 카메라를 동시에 스트리밍합니다.
24시간 연중무휴 NVR 녹화
Scrypted NVR 플러그인으로 모든 카메라를 24시간 내내 녹화하고, 직관적인 타임라인 탐색을 통해 영상을 찾아보세요.
AI 스마트 감지
온디바이스 머신러닝 모델을 통해 제공되는 지능형 움직임, 사람, 차량 및 동물 알림을 받으세요.
하드웨어 가속
GPU 또는 하드웨어 가속 비디오 디코딩을 활용하여 최소한의 CPU 오버헤드로 부드럽고 낮은 지연 시간의 스트림을 제공합니다.
플러그인 생태계
카메라, 잠금장치, 센서 및 스마트 홈 기기를 지원하는 수백 개의 커뮤니티 플러그인으로 기능을 확장할 수 있습니다.
Hostinger에서 Scrypted을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.