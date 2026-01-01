Scrypted는 HomeKit, Google Home, Alexa, Home Assistant를 포함한 스마트 홈 생태계 전반의 IP 카메라를 통합하는 오픈 소스 홈 비디오 통합 플랫폼이자 네트워크 비디오 레코더(NVR)입니다. 하드웨어 가속 트랜스코딩 및 플러그인 아키텍처는 특정 공급업체 종속 없이 낮은 지연 시간의 라이브 스트림과 안정적인 24시간 연중무휴 녹화를 제공합니다.

Scrypted NVR 플러그인은 AI 기반 스마트 감지 기능이 있는 연속 녹화, 즉각적인 움직임 알림, 그리고 원격 모니터링을 위한 세련된 모바일 및 데스크톱 앱을 추가합니다. VPS에 자체 호스팅하면 영상에 대한 완전한 소유권을 가지며 지속적인 클라우드 구독료를 없앨 수 있습니다.