원클릭 설치로 로컬 딥 리서치 배포
클라우드 LLM 제공업체를 사용하여 반복적인 심층 연구 워크플로우를 실행하는 자체 호스팅 AI 연구 보조.
Local Deep Research용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Local Deep Research 활용으로 만들 수 있는 것
Local Deep Research는 7,200개 이상의 GitHub 스타를 보유한 오픈 소스 AI 연구 비서로, 자체 인프라에서 다단계 연구 워크플로우를 실행합니다. 쿼리를 계획하고, 웹 전반에서 소스를 수집하며, 부족한 부분을 보완하고, 인용된 보고서를 생성합니다. 이는 상업용 심층 연구 제품과 동일한 패턴이지만, 어떤 모델과 어떤 검색 엔진이 작업을 수행할지에 대한 완전한 제어권을 가집니다.
이 배포는 Local Deep Research를 선호하는 클라우드 LLM 제공업체(OpenRouter, OpenAI, Anthropic 또는 모든 OpenAI 호환 엔드포인트)에 연결하며, 개인 정보 보호를 존중하는 검색 백엔드인 SearXNG와 함께 제공됩니다. 따라서 연구 쿼리 및 집계된 소스는 사용자의 VPS에 유지되며, 모델 추론은 사용자가 선택한 최첨단 제공업체에 대해 실행됩니다.
Local Deep Research의 주요 특징
반복적인 심층 연구
쿼리를 계획하고, 부족한 부분을 추적하며, 단발성 답변 대신 출처가 명시된 구조화된 보고서로 소스를 취합합니다.
클라우드 LLM 제공업체
OpenRouter, OpenAI, Anthropic 및 모든 OpenAI 호환 엔드포인트와 연동됩니다. — 컨테이너를 다시 시작할 필요 없이 웹 UI에서 공급자 및 모델을 전환할 수 있습니다.
사설 검색 백엔드
SearXNG이(가) 탑재되어 연구 쿼리가 수십 개의 검색 엔진에서 상업용 추적기에 노출되지 않고 집계됩니다.
나의 데이터는 안전하게 유지됩니다.
연구 기록, 생성된 보고서 및 구성은 VPS에 저장됩니다. 모델 추론 호출만 서버를 떠나며, 선택한 공급자에게 전송 중 암호화되어 전달됩니다.
인용된, 내보내기 가능한 보고서
모든 클레임은 출처에 연결되어 보고서를 검토하고 확인하며 다운스트림 사용을 위해 내보낼 수 있습니다.
웹 기반 구성
모델 제공업체, API 키 및 검색 설정은 내장된 설정 페이지를 통해 관리됩니다. 서버에서 구성 파일을 편집할 필요가 없습니다.
Hostinger에서 Local Deep Research을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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