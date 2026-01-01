Local Deep Research는 7,200개 이상의 GitHub 스타를 보유한 오픈 소스 AI 연구 비서로, 자체 인프라에서 다단계 연구 워크플로우를 실행합니다. 쿼리를 계획하고, 웹 전반에서 소스를 수집하며, 부족한 부분을 보완하고, 인용된 보고서를 생성합니다. 이는 상업용 심층 연구 제품과 동일한 패턴이지만, 어떤 모델과 어떤 검색 엔진이 작업을 수행할지에 대한 완전한 제어권을 가집니다.

이 배포는 Local Deep Research를 선호하는 클라우드 LLM 제공업체(OpenRouter, OpenAI, Anthropic 또는 모든 OpenAI 호환 엔드포인트)에 연결하며, 개인 정보 보호를 존중하는 검색 백엔드인 SearXNG와 함께 제공됩니다. 따라서 연구 쿼리 및 집계된 소스는 사용자의 VPS에 유지되며, 모델 추론은 사용자가 선택한 최첨단 제공업체에 대해 실행됩니다.