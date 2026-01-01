Mopidy는 Python으로 작성된 확장 가능한 음악 서버로, 수십 개의 오디오 소스를 단일 재생 대기열 뒤에 연결합니다. 일치하는 확장 기능이 설치되면 Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, 팟캐스트 및 인터넷 라디오와 함께 로컬 파일을 스트리밍할 수 있으며, MPD, HTTP 및 JSON-RPC API를 통해 노출하여 모든 MPD 클라이언트 또는 웹 프런트엔드가 동일한 라이브러리를 구동할 수 있습니다.

이 템플릿은 Mopidy를 인기 있는 Iris 웹 프런트엔드와 함께 제공하여, 모든 장치에서 라이브러리를 탐색하고, 대기열을 만들고, 재생 목록을 관리할 수 있는 브라우저 기반 인터페이스를 제공합니다. VPS에 Mopidy를 자체 호스팅하면 이미 사용 중인 업스트림 공급자 외에 소스별 구독료 없이 통합된 음악 소스를 단일 비공개 엔드포인트 뒤에 유지할 수 있습니다.