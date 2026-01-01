Mopidy 원클릭 설치 및 배포.
하나의 브라우저 인터페이스를 통해 로컬 파일, Spotify, SoundCloud, TuneIn 등에서 스트리밍하는 확장 가능한 파이썬 음악 서버.
Mopidy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mopidy 활용으로 만들 수 있는 것
Mopidy는 Python으로 작성된 확장 가능한 음악 서버로, 수십 개의 오디오 소스를 단일 재생 대기열 뒤에 연결합니다. 일치하는 확장 기능이 설치되면 Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, 팟캐스트 및 인터넷 라디오와 함께 로컬 파일을 스트리밍할 수 있으며, MPD, HTTP 및 JSON-RPC API를 통해 노출하여 모든 MPD 클라이언트 또는 웹 프런트엔드가 동일한 라이브러리를 구동할 수 있습니다.
이 템플릿은 Mopidy를 인기 있는 Iris 웹 프런트엔드와 함께 제공하여, 모든 장치에서 라이브러리를 탐색하고, 대기열을 만들고, 재생 목록을 관리할 수 있는 브라우저 기반 인터페이스를 제공합니다. VPS에 Mopidy를 자체 호스팅하면 이미 사용 중인 업스트림 공급자 외에 소스별 구독료 없이 통합된 음악 소스를 단일 비공개 엔드포인트 뒤에 유지할 수 있습니다.
Mopidy의 주요 특징
아이리스 웹 프론트엔드
번들된 Iris 확장 프로그램은 데스크톱 또는 모바일에서 소스 탐색, 트랙 대기열 추가, 재생 목록 관리를 위한 세련된 브라우저 UI를 제공합니다.
다중 소스 재생
확장 프로그램을 설치하여 Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, 팟캐스트 및 로컬 파일을 병합하고 하나의 통합 대기열로 만드세요.
MPD 프로토콜 지원
6600 포트에서 Music Player Daemon 프로토콜을 지원하여 ncmpcpp, M.A.L.P., Cantata와 같은 모든 MPD 클라이언트가 재생을 제어할 수 있습니다.
Pip 설치 가능 확장 기능
이미지를 다시 빌드하거나 구성 파일을 편집하지 않고 PIP_PACKAGES 변수를 통해 배포 시 새 소스를 추가합니다.
JSON-RPC HTTP API
전체 HTTP 및 WebSocket API를 통해 동일한 엔진을 기반으로 맞춤형 컨트롤러, 음성 비서 또는 홈 자동화 트리거를 구축할 수 있습니다.
Snapcast 준비 완료
기본 오디오 파이프라인은 Snapcast FIFO에 기록하므로 필요할 때마다 그 위에 다중룸 동기화 재생을 계층화할 수 있습니다.
Hostinger에서 Mopidy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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