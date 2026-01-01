Papra는 개인 및 조직 문서를 장기 보관하고 쉽게 검색할 수 있도록 설계된 오픈 소스 문서 관리 및 보관 플랫폼입니다. 영수증, 보증서, 계약서 등 보관해야 할 모든 문서에 해당합니다. 복잡한 DMS 솔루션과 달리 Papra는 단순성에 중점을 둡니다. 문서를 업로드하고, 태그를 지정하고, 검색하여 몇 년 후에도 다시 찾을 수 있습니다.

자체 VPS에 Papra를 자체 호스팅하면 타사 액세스, 문서당 수수료, 자체 디스크를 초과하는 저장 공간 제한 없이 문서를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 내장된 SQLite 데이터베이스는 인프라 종속성이 없음을 의미합니다. 단일 컨테이너와 볼륨만 있으면 됩니다.