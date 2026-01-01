Bookshelf 원클릭 설치 배포
이북 및 오디오북 라이브러리 관리를 자동화하기 위한 Readarr의 활발한 커뮤니티 부활.
Bookshelf용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Bookshelf 활용으로 만들 수 있는 것
Bookshelf는 Sonarr 및 Radarr에 동력을 공급하는 동일한 arr 프레임워크를 기반으로 구축된, Readarr의 커뮤니티에서 유지 관리하는 후속작입니다. 좋아하는 작가를 모니터링하고, 새로운 릴리스를 추적하며, qBittorrent, Transmission, SABnzbd, NZBGet을 포함한 기존 다운로드 클라이언트를 통해 책을 자동으로 다운로드하고 정리한 다음, 깔끔한 메타데이터와 함께 Calibre 또는 Calibre-Web 라이브러리에 정리합니다.
VPS에 Bookshelf를 자체 호스팅하면 서비스가 24시간 내내 실행되어 가정용 컴퓨터가 온라인 상태일 필요 없이 릴리스가 나타나는 즉시 캡처됩니다. 영구 볼륨은 컨테이너 업데이트 전반에 걸쳐 작성자 목록, 품질 프로필 및 다운로드 기록을 보존합니다.
Bookshelf의 주요 특징
자동화된 작성자 추적
전체 저자 서지 및 시리즈를 모니터링하여 모든 신규 출시작이 수동 검색 없이 자동으로 다운로드 대기열에 추가되도록 합니다.
다중 형식 전자책 지원
EPUB, MOBI, AZW3, PDF 및 M4B를 포함한 오디오북 형식을 처리하여 전체 디지털 라이브러리를 위한 하나의 도구를 제공합니다.
다운로드 클라이언트 통합
qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet에 연결하여, 이미 사용 중인 클라이언트를 통해 책이 라이브러리에 저장되도록 합니다.
Calibre 라이브러리 동기화
Calibre 및 Calibre-Web과 직접 통합되어 일관된 메타데이터 및 폴더 이름 지정으로 새로운 자료를 자동으로 가져옵니다.
품질 프로필 관리
프로필별로 선호하는 형식과 대체 옵션을 정의하여, 수동 개입 없이 다운로드가 품질 기준을 충족하도록 보장합니다.
Hostinger에서 Bookshelf을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.