Bookshelf는 Sonarr 및 Radarr에 동력을 공급하는 동일한 arr 프레임워크를 기반으로 구축된, Readarr의 커뮤니티에서 유지 관리하는 후속작입니다. 좋아하는 작가를 모니터링하고, 새로운 릴리스를 추적하며, qBittorrent, Transmission, SABnzbd, NZBGet을 포함한 기존 다운로드 클라이언트를 통해 책을 자동으로 다운로드하고 정리한 다음, 깔끔한 메타데이터와 함께 Calibre 또는 Calibre-Web 라이브러리에 정리합니다.

VPS에 Bookshelf를 자체 호스팅하면 서비스가 24시간 내내 실행되어 가정용 컴퓨터가 온라인 상태일 필요 없이 릴리스가 나타나는 즉시 캡처됩니다. 영구 볼륨은 컨테이너 업데이트 전반에 걸쳐 작성자 목록, 품질 프로필 및 다운로드 기록을 보존합니다.