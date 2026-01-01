Neo4j는 전 세계에서 가장 널리 배포된 그래프 데이터베이스로, 데이터를 행과 테이블 대신 노드와 관계로 저장합니다. 이 네이티브 그래프 모델은 두 사람 사이의 최단 경로를 찾거나, 사기 조직을 탐지하거나, 제품 추천을 생성하는 경우에도 연결된 데이터 문제에서 관계형 데이터베이스의 속도를 저하시키는 비용이 많이 드는 조인 없이 연결을 탐색하는 데 매우 빠릅니다.

자체 VPS에 Neo4j를 셀프 호스팅하면 데이터 모델, 메모리 구성 및 액세스 권한을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 쿼리당 클라우드 비용을 피할 수 있으며, 사용자 네트워크, 트랜잭션 그래프, 조직 계층과 같은 민감한 관계 데이터를 전적으로 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다.