원클릭 설치로 Neo4j 배포
세계 최고의 오픈 소스 그래프 데이터베이스로, 대규모로 깊이 연결된 데이터를 저장하고 쿼리하도록 구축되었습니다.
Neo4j용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Neo4j 활용으로 만들 수 있는 것
Neo4j는 전 세계에서 가장 널리 배포된 그래프 데이터베이스로, 데이터를 행과 테이블 대신 노드와 관계로 저장합니다. 이 네이티브 그래프 모델은 두 사람 사이의 최단 경로를 찾거나, 사기 조직을 탐지하거나, 제품 추천을 생성하는 경우에도 연결된 데이터 문제에서 관계형 데이터베이스의 속도를 저하시키는 비용이 많이 드는 조인 없이 연결을 탐색하는 데 매우 빠릅니다.
자체 VPS에 Neo4j를 셀프 호스팅하면 데이터 모델, 메모리 구성 및 액세스 권한을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 쿼리당 클라우드 비용을 피할 수 있으며, 사용자 네트워크, 트랜잭션 그래프, 조직 계층과 같은 민감한 관계 데이터를 전적으로 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다.
Neo4j의 주요 특징
고유 그래프 저장소
데이터는 노드와 관계로 물리적으로 저장되므로, 전체 데이터셋 크기에 관계없이 그래프 순회는 일정한 시간 내에 실행됩니다. 이는 관계형 데이터베이스가 따라올 수 없는 부분입니다.
사이퍼 쿼리 언어
Cypher는 표현력이 풍부하고 패턴 매칭 기능을 갖춘 쿼리 언어로, 그래프를 위해 특별히 제작되었으며, 읽기 쉬운 SQL과 유사한 구문으로 복잡한 관계형 쿼리를 설명할 수 있도록 해줍니다.
내장 브라우저 UI
Neo4j Browser는 쿼리를 작성하고, 그래프를 탐색하며, 결과를 대화형 노드-관계 다이어그램으로 렌더링하는 대화형 시각적 인터페이스를 제공합니다.
ACID 트랜잭션
완전한 ACID 준수는 데이터 일관성 및 내구성을 보장하여, 정확성이 필수적인 프로덕션 워크로드에 Neo4j를 적합하게 만듭니다.
REST & Bolt API
Bolt 바이너리 프로토콜과 HTTP REST API를 통해 모든 애플리케이션이 Python, Java, JavaScript, Go, .NET 등을 위한 공식 드라이버를 사용하여 Neo4j에 연결할 수 있습니다.
그래프 알고리즘
그래프 데이터 과학 라이브러리는 데이터를 내보내지 않고 그래프에서 직접 실행되는 PageRank, 커뮤니티 감지, 경로 찾기 등 65개 이상의 알고리즘을 제공합니다.
Hostinger에서 Neo4j을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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