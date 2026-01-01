autobrr은 autodl-irssi, trackarr, flexget과 같은 도구의 기능을 단일 현대적 솔루션으로 통합한 토렌트 및 유즈넷용 차세대 다운로드 자동화 플랫폼입니다. 새로운 릴리스가 업로드되는 즉시 발표되는 인덱서 IRC 채널에 연결하여, 사용자의 필터 규칙을 적용하고, 일치하는 토렌트 파일을 선택한 다운로드 클라이언트로 전달합니다. 이 모든 과정은 폴링 지연 없이 실시간으로 이루어집니다.

VPS에 autobrr을 자체 호스팅하면 동적 IP 또는 예정된 다운타임이 있는 가정용 머신이 안정적으로 유지할 수 없는 영구 연결을 통해 24시간 연중무휴 IRC 채널 모니터링을 보장합니다. 전용 인프라에서 지속적으로 실행하면 자동화가 프리리치 기간, 시더 제한 릴리스 또는 프라이빗 트래커의 시간 민감 비율 기회를 놓치지 않습니다.