Directus는 모든 SQL 데이터베이스 위에 구축되어 직관적인 관리 인터페이스와 함께 동적인 REST 및 GraphQL API를 즉시 제공하는 유연한 오픈 소스 헤드리스 CMS입니다. 엄격한 콘텐츠 구조를 강요하는 CMS 플랫폼과 달리, Directus는 애플리케이션이 필요로 하는 방식으로 정확하게 데이터를 모델링할 수 있도록 해주며 코딩 없이도 전체 API를 자동으로 생성합니다.

자체 VPS에 Directus를 자체 호스팅하면 콘텐츠, 미디어 자산 및 사용자 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 사용자별 요금, API 호출 제한 및 공급업체 종속 위험을 피할 수 있으며, 워크플로우에 맞춰 사용자 정의 확장, 웹훅 및 통합 기능을 통해 플랫폼을 확장할 수 있는 유연성을 얻을 수 있습니다.