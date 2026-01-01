Directus 원클릭 설치.
자동 생성된 REST 및 GraphQL API로 모든 SQL 데이터베이스를 래핑하는 오픈 소스 헤드리스 CMS입니다.
Directus용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Directus 활용으로 만들 수 있는 것
Directus는 모든 SQL 데이터베이스 위에 구축되어 직관적인 관리 인터페이스와 함께 동적인 REST 및 GraphQL API를 즉시 제공하는 유연한 오픈 소스 헤드리스 CMS입니다. 엄격한 콘텐츠 구조를 강요하는 CMS 플랫폼과 달리, Directus는 애플리케이션이 필요로 하는 방식으로 정확하게 데이터를 모델링할 수 있도록 해주며 코딩 없이도 전체 API를 자동으로 생성합니다.
자체 VPS에 Directus를 자체 호스팅하면 콘텐츠, 미디어 자산 및 사용자 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 사용자별 요금, API 호출 제한 및 공급업체 종속 위험을 피할 수 있으며, 워크플로우에 맞춰 사용자 정의 확장, 웹훅 및 통합 기능을 통해 플랫폼을 확장할 수 있는 유연성을 얻을 수 있습니다.
Directus의 주요 특징
자동 생성된 API
생성하는 모든 데이터 모델은 REST 및 GraphQL 엔드포인트를 즉시 생성하여 수동 API 개발 작업을 없앱니다.
직관적인 관리자 인터페이스
비전문가도 코드를 건드리지 않고 세련된 인터페이스를 통해 콘텐츠, 미디어 및 구조화된 데이터를 관리할 수 있습니다.
역할 기반 권한
역할, 컬렉션 및 필드별로 세분화된 접근 규칙을 정의하여 누가 어떤 데이터를 읽거나 쓸 수 있는지 정확하게 제어합니다.
실시간 구독
웹소켓 기반 구독을 통해 클라이언트 애플리케이션은 폴링 없이 데이터 변경에 즉시 반응할 수 있습니다.
확장 가능한 아키텍처
커스텀 훅, 모듈, 디스플레이 컴포넌트를 통해 Directus를 어떤 콘텐츠 워크플로 또는 통합 요구 사항에도 맞춤 설정할 수 있습니다.
Hostinger에서 Directus을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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