Jotty는 유지 관리할 데이터베이스 없이 모든 것을 Markdown 및 JSON 파일에 저장하는 미니멀리스트 자체 호스팅 생산성 도구입니다. TipTap WYSIWYG 편집기를 통해 풍부한 메모 및 체크리스트 기능과 칸반 보드 및 기본적인 시간 추적 기능을 결합하여 불필요한 복잡성 없이 일상적인 작업 관리를 지원합니다.

자체 VPS에서 Jotty를 실행하면 메모 및 작업 목록이 비공개로 유지되며, 모든 장치에서 액세스할 수 있고, 구독료가 없습니다. 관리자 패널을 갖춘 다중 사용자 지원을 통해 가족이나 소규모 팀은 별도의 메모 컬렉션을 사용하여 단일 인스턴스를 공유할 수 있으며, 링크를 통한 선택적 공동 작업 공유도 가능합니다.