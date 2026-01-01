Mail-Archiver는 ASP.NET Core 및 PostgreSQL을 기반으로 구축된 오픈 소스 이메일 아카이빙 및 검색 플랫폼입니다. 이메일은 Graph API를 통해 IMAP 및 Microsoft 365 계정에 연결되며, 구성 가능한 일정에 따라 이메일을 자동으로 동기화하여 모든 메시지 및 첨부 파일의 검색 가능한 로컬 사본을 항상 확보할 수 있습니다.

이메일 아카이브를 자체 호스팅하면 규정 준수, 감사 추적 및 장기 스토리지를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 타사 클라우드 액세스, 사서함당 요금, 이메일 공급자의 보존 정책에 대한 의존성이 없습니다. 이메일은 .mbox 또는 .eml 아카이브로 내보내거나, 모든 사서함으로 복원하거나, 수년간의 기록을 몇 초 만에 검색할 수 있습니다.