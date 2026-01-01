Mail-Archiver 원클릭 설치 배포.
모든 IMAP 또는 Microsoft 365 사서함에 연결되어 모든 메시지를 로컬에 보존하는 자체 호스팅 이메일 아카이빙 플랫폼입니다.
Mail-Archiver용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mail-Archiver 활용으로 만들 수 있는 것
Mail-Archiver는 ASP.NET Core 및 PostgreSQL을 기반으로 구축된 오픈 소스 이메일 아카이빙 및 검색 플랫폼입니다. 이메일은 Graph API를 통해 IMAP 및 Microsoft 365 계정에 연결되며, 구성 가능한 일정에 따라 이메일을 자동으로 동기화하여 모든 메시지 및 첨부 파일의 검색 가능한 로컬 사본을 항상 확보할 수 있습니다.
이메일 아카이브를 자체 호스팅하면 규정 준수, 감사 추적 및 장기 스토리지를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 타사 클라우드 액세스, 사서함당 요금, 이메일 공급자의 보존 정책에 대한 의존성이 없습니다. 이메일은 .mbox 또는 .eml 아카이브로 내보내거나, 모든 사서함으로 복원하거나, 수년간의 기록을 몇 초 만에 검색할 수 있습니다.
Mail-Archiver의 주요 특징
IMAP 및 M365 동기화
구성 가능한 일정에 따라 모든 IMAP 또는 Microsoft 365 사서함의 이메일을 자동으로 보관하며, 로컬 사본을 항상 최신 상태로 유지합니다.
전체 텍스트 검색
발신자, 날짜 범위, 사서함별 필터를 사용하여 모든 보관된 이메일과 첨부 파일을 즉시 검색할 수 있습니다.
내보내기 및 복원
전체 사서함을 .mbox 또는 압축된 .eml 파일로 내보내거나, 선택한 이메일을 모든 대상 사서함으로 다시 복원합니다.
다중 사용자 액세스
관리자, 셀프 매니저, 표준 역할을 가진 여러 사용자를 관리할 수 있으며, 각 역할에는 계정별 권한과 전체 액세스 로그가 제공됩니다.
보존 정책
로컬 아카이브는 그대로 유지하면서, 설정된 일수 후에 소스 메일 서버에서 이메일을 자동으로 삭제합니다.
MBox 및 EML 가져오기
기존 .mbox 또는 .eml 아카이브를 최대 10GB까지 가져와 다른 이메일 클라이언트 또는 아카이브 도구에서 마이그레이션할 수 있습니다.
Hostinger에서 Mail-Archiver을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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