Rotki 원클릭 설치.
모든 데이터를 로컬에서 처리하여 금융 정보를 완벽하게 비공개로 유지하는 오픈 소스 암호화폐 포트폴리오 추적기입니다.
Rotki용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Rotki 활용으로 만들 수 있는 것
Rotki는 단 하나의 원칙을 기반으로 구축된 오픈 소스 포트폴리오 추적기, 분석 및 세금 보고 도구입니다: 귀하의 금융 데이터는 귀하의 기기를 떠나지 않습니다. 거래소 및 지갑 전반의 보유 자산을 서버에 집계하는 중앙 집중식 포트폴리오 앱과 달리, Rotki는 로컬에서 실행되며 귀하의 VPS에서 모든 것을 처리합니다 — 계정 없음, 데이터 공유 없음, 침해 위험 없음.
Rotki는 읽기 전용 API 키를 통해 Binance, Coinbase, Kraken 및 수십 개의 다른 거래소에 연결하고, Ethereum 및 Bitcoin 지갑을 추적하며, Aave 및 Uniswap과 같은 프로토콜의 DeFi 포지션을 모니터링합니다. 자체 호스팅을 통해 민감한 API 키를 제3자에게 노출하지 않고도 모든 장치에서 영구적으로 액세스할 수 있습니다.
Rotki의 주요 특징
로컬 데이터 처리
모든 포트폴리오 데이터는 자체 서버에서 처리되며, 외부 서비스로 전송되는 것은 없어 금융 데이터 유출 위험을 제거합니다.
다중 거래소 추적
바이낸스, 코인베이스, 크라켄 및 기타 여러 거래소에 읽기 전용 API 키를 통해 연결하여 통합 포트폴리오 보기를 제공합니다.
디파이 프로토콜 지원
Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO 및 기타 DeFi 프로토콜에서 수익률 및 보상을 포함한 포지션을 자동으로 감지합니다.
세금 보고서 생성
회계사 또는 세금 소프트웨어로 가져올 수 있도록 포맷된 거래, 소득 및 과세 대상 이벤트에 대한 상세 보고서를 생성합니다.
블록체인 모니터링
모든 ERC-20 토큰이 포함된 이더리움 주소, 비트코인 주소, 그리고 실시간 가치 평가가 적용된 NFT 보유량을 추적합니다.
Hostinger에서 Rotki을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.