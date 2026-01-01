Rotki는 단 하나의 원칙을 기반으로 구축된 오픈 소스 포트폴리오 추적기, 분석 및 세금 보고 도구입니다: 귀하의 금융 데이터는 귀하의 기기를 떠나지 않습니다. 거래소 및 지갑 전반의 보유 자산을 서버에 집계하는 중앙 집중식 포트폴리오 앱과 달리, Rotki는 로컬에서 실행되며 귀하의 VPS에서 모든 것을 처리합니다 — 계정 없음, 데이터 공유 없음, 침해 위험 없음.

Rotki는 읽기 전용 API 키를 통해 Binance, Coinbase, Kraken 및 수십 개의 다른 거래소에 연결하고, Ethereum 및 Bitcoin 지갑을 추적하며, Aave 및 Uniswap과 같은 프로토콜의 DeFi 포지션을 모니터링합니다. 자체 호스팅을 통해 민감한 API 키를 제3자에게 노출하지 않고도 모든 장치에서 영구적으로 액세스할 수 있습니다.