Kener 원클릭 설치 배포
서비스를 모니터링하고 사용자에게 인시던트를 실시간으로 알리는 오픈 소스 상태 페이지 플랫폼.
Kener용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kener 활용으로 만들 수 있는 것
Kener는 SvelteKit으로 구축된 오픈 소스 상태 페이지 시스템으로, 팀이 서비스를 모니터링하고 중단 상황을 투명하게 소통할 수 있도록 합니다. HTTP/API 엔드포인트, TCP, DNS, SSL 인증서, 핑, SQL 쿼리, 하트비트, 게임 서버 등 다양한 모니터 유형을 지원하며, 각 유형은 가동 시간 기록 및 응답 시간 차트와 함께 공개 상태 페이지에 추적 및 표시됩니다.
VPS에 Kener를 자체 호스팅하면 모든 모니터링 데이터와 인시던트 기록을 직접 제어할 수 있습니다. 포함된 Redis 인스턴스는 작업 큐 및 캐싱을 처리하며, 애플리케이션 데이터는 기본적으로 SQLite에 저장됩니다. 외부 데이터베이스는 필요하지 않습니다. 인스턴스에 등록하는 첫 번째 사용자가 관리자가 됩니다.
Kener의 주요 특징
다중 프로토콜 모니터링
단일 대시보드에서 HTTP 엔드포인트, TCP 포트, DNS 기록, SSL 인증서, 핑 대상, 하트비트 및 게임 서버를 모니터링하세요.
사고 관리
투명한 서비스 중단 기록을 위해 타임스탬프가 기록된 상태 타임라인으로 사고 보고서를 생성하고, 진행 중인 업데이트를 게시하며, 해결책을 보관하세요.
예정된 유지보수
서비스 중단 전에 사용자가 상태 페이지에서 예정된 유지보수 기간을 확인할 수 있도록 예정된 서비스 중단 시간을 미리 공지하세요.
다채널 알림
모니터 상태가 변경되거나 복구되는 즉시 이메일, Slack, Discord 또는 웹훅을 통해 팀에 알립니다.
삽입 가능한 상태 배지
문서, 웹사이트 또는 앱 대시보드에 실시간 상태 배지 또는 iframe을 추가하여 서비스 상태를 인라인으로 표시하세요.
역할 기반 액세스
관리자 액세스를 공유하지 않고, 각기 다른 역할을 가진 팀원을 초대하여 인시던트 업데이트에 협업하고 구성을 모니터링할 수 있습니다.
Hostinger에서 Kener을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.