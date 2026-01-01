Kener는 SvelteKit으로 구축된 오픈 소스 상태 페이지 시스템으로, 팀이 서비스를 모니터링하고 중단 상황을 투명하게 소통할 수 있도록 합니다. HTTP/API 엔드포인트, TCP, DNS, SSL 인증서, 핑, SQL 쿼리, 하트비트, 게임 서버 등 다양한 모니터 유형을 지원하며, 각 유형은 가동 시간 기록 및 응답 시간 차트와 함께 공개 상태 페이지에 추적 및 표시됩니다.

VPS에 Kener를 자체 호스팅하면 모든 모니터링 데이터와 인시던트 기록을 직접 제어할 수 있습니다. 포함된 Redis 인스턴스는 작업 큐 및 캐싱을 처리하며, 애플리케이션 데이터는 기본적으로 SQLite에 저장됩니다. 외부 데이터베이스는 필요하지 않습니다. 인스턴스에 등록하는 첫 번째 사용자가 관리자가 됩니다.