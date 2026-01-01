Apache Tika는 PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, 이미지, 오디오, 비디오 및 아카이브 파일을 포함한 천 개 이상의 파일 형식에서 텍스트, 메타데이터 및 구조를 추출하기 위한 단일 REST API를 제공하는 콘텐츠 감지 및 분석 프레임워크입니다. 형식별로 수십 개의 파서 라이브러리를 통합하는 대신, 애플리케이션은 원시 바이트를 Tika Server로 보내고 정규화된 출력을 받습니다.

자체 VPS에 Tika Server를 자체 호스팅하면 문서 콘텐츠를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 이는 기밀 계약, 내부 기록 및 규제 대상 데이터에 중요하며, 동시에 호스팅된 추출 API에서 부과하는 문서당 요금 및 속도 제한을 제거합니다. 전체 이미지에는 Tesseract OCR 및 GDAL이 함께 제공되므로 스캔된 PDF 및 이미지 파일을 즉시 검색할 수 있습니다.