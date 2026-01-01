Apache Tika 원클릭 배포
천 개 이상의 파일 형식에서 메타데이터와 텍스트를 감지하고 추출하는 오픈 소스 콘텐츠 분석 툴킷.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache Tika 활용으로 만들 수 있는 것
Apache Tika는 PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, 이미지, 오디오, 비디오 및 아카이브 파일을 포함한 천 개 이상의 파일 형식에서 텍스트, 메타데이터 및 구조를 추출하기 위한 단일 REST API를 제공하는 콘텐츠 감지 및 분석 프레임워크입니다. 형식별로 수십 개의 파서 라이브러리를 통합하는 대신, 애플리케이션은 원시 바이트를 Tika Server로 보내고 정규화된 출력을 받습니다.
자체 VPS에 Tika Server를 자체 호스팅하면 문서 콘텐츠를 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다. 이는 기밀 계약, 내부 기록 및 규제 대상 데이터에 중요하며, 동시에 호스팅된 추출 API에서 부과하는 문서당 요금 및 속도 제한을 제거합니다. 전체 이미지에는 Tesseract OCR 및 GDAL이 함께 제공되므로 스캔된 PDF 및 이미지 파일을 즉시 검색할 수 있습니다.
Apache Tika의 주요 특징
수천 가지 형식
PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, 이미지, 오디오, 비디오 및 수십 가지의 아카이브 형식을 하나의 일관된 REST 인터페이스를 통해 파싱합니다.
내장 OCR
전체 이미지에는 테서랙트와 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어 언어 팩이 번들로 제공되어 스캔된 PDF 및 이미지 파일에서 추가 서비스 없이 검색 가능한 텍스트를 얻을 수 있습니다.
REST API 서버
텍스트 추출, 메타데이터, 언어 감지 및 MIME 유형 식별을 위한 엔드포인트는 모든 백엔드가 간단한 HTTP POST를 통해 문서 처리를 통합할 수 있도록 합니다.
언어 감지
추출된 텍스트의 언어를 자동으로 식별하여, 추가 라이브러리를 번들링하지 않고도 다운스트림 검색 색인, 번역 및 라우팅 파이프라인을 활성화할 수 있습니다.
파이프라인 준비 완료
이질적인 문서에서 정규화된 텍스트를 필요로 하는 검색 플랫폼, RAG 수집, e-디스커버리 워크플로 및 디지털 보존 시스템을 위한 추출 단계 역할을 합니다.
Hostinger에서 Apache Tika을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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