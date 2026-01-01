Krayin CRM 원클릭 설치.
리드, 연락처, 파이프라인 및 고객 관계를 처음부터 끝까지 관리하는 오픈 소스 Laravel CRM.
Krayin CRM용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.
Krayin CRM 활용으로 만들 수 있는 것
Krayin CRM은 Laravel과 Vue.js를 기반으로 구축된 무료 오픈 소스 고객 관계 관리 프레임워크입니다. 이는 영업팀에 잠재 고객 확보 및 자격 부여부터 파이프라인 추적, 견적 생성, 판매 후 활동에 이르기까지 사용자별 라이선스나 특정 공급업체 종속 없이 완전한 고객 라이프사이클 워크벤치를 제공합니다.
자체 VPS에 Krayin을 자체 호스팅하면 모든 잠재 고객, 연락처, 이메일 교환 및 수익 수치가 직접 제어하는 인프라 내에 유지되며, 개발자는 Laravel 패키지, 사용자 지정 속성 및 REST API를 통해 CRM을 확장하여 팀이 실제로 판매하는 방식에 맞출 수 있습니다.
Krayin CRM의 주요 특징
시각적인 판매 파이프라인
사용자 지정 가능한 칸반 단계를 통해 리드를 드래그하여 영업 담당자와 관리자가 거래 상태를 한눈에 파악할 수 있도록 합니다.
리드 관리
웹 양식에서 리드를 확보하고, 소유자를 할당하고, 소스별로 점수를 매기고, 적격 잠재 고객을 계정 및 견적으로 전환합니다.
사용자 정의 속성
코드를 건드리지 않고 리드, 연락처, 조직, 견적에 맞춤 필드를 추가하여 CRM을 영업 프로세스에 맞춥니다.
견적 및 상품
내장된 제품 카탈로그에서 세금 및 할인 규칙을 적용하여 브랜드 견적을 생성하고, 계약 성사까지 추적합니다.
이메일 및 활동
모든 기록에 통화, 회의, 이메일을 기록하고, 캘린더 보기와 후속 알림을 활용하여 거래를 원활하게 진행할 수 있습니다.
웹 양식 및 API
리드 확보를 위해 임베드 가능한 웹 양식을 게시하고, 기존 마케팅 스택과 데이터를 동기화하기 위해 REST API를 사용합니다.
Hostinger에서 Krayin CRM을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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