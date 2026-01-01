Krayin CRM은 Laravel과 Vue.js를 기반으로 구축된 무료 오픈 소스 고객 관계 관리 프레임워크입니다. 이는 영업팀에 잠재 고객 확보 및 자격 부여부터 파이프라인 추적, 견적 생성, 판매 후 활동에 이르기까지 사용자별 라이선스나 특정 공급업체 종속 없이 완전한 고객 라이프사이클 워크벤치를 제공합니다.

자체 VPS에 Krayin을 자체 호스팅하면 모든 잠재 고객, 연락처, 이메일 교환 및 수익 수치가 직접 제어하는 인프라 내에 유지되며, 개발자는 Laravel 패키지, 사용자 지정 속성 및 REST API를 통해 CRM을 확장하여 팀이 실제로 판매하는 방식에 맞출 수 있습니다.