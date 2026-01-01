CoreControl 원클릭 설치 배포
서버를 관리하고, 애플리케이션 가동 시간을 모니터링하며, 네트워크 토폴로지를 시각화하는 자가 호스팅 인프라 대시보드.
CoreControl용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
CoreControl 활용으로 만들 수 있는 것
CoreControl은 팀과 개인이 서버 자산을 통합적으로 볼 수 있도록 하는 자체 호스팅 인프라 대시보드입니다. 서버 하드웨어 세부 정보를 추적하고, 과거 가용성 기록을 통해 애플리케이션 가동 시간을 모니터링하며, 네트워크 흐름도를 생성하고, 경량 컴패니언 에이전트가 수집한 실시간 CPU, RAM, 디스크 메트릭을 표시합니다.
호스팅 모니터링 서비스와 달리, CoreControl은 전적으로 자체 VPS에서 실행되며 모든 데이터를 로컬 PostgreSQL 데이터베이스에 저장합니다. 팀은 서버와 애플리케이션을 그룹으로 구성하고, 소유자, 관리자 또는 사용자 역할을 할당하며, 타사 서비스로 데이터를 전송하지 않고도 인프라 상태를 추적할 수 있습니다.
CoreControl의 주요 특징
서버 하드웨어 인벤토리
단일 대시보드에서 하드웨어 사양, 상태 표시기, 관리 패널로의 빠른 링크를 통해 모든 서버를 추가하고 정리할 수 있습니다.
애플리케이션 업타임 모니터링
자체 호스팅 서비스의 실시간 작동 여부를 추적하고, 과거 가용성 기록 및 알림을 받아보세요.
경량 메트릭 에이전트
Go 기반의 컴패니언 에이전트는 각 서버에서 CPU, RAM, 디스크 사용량을 수집하여, 과도한 종속성 없이 중앙 대시보드로 메트릭을 푸시합니다.
네트워크 시각화
인프라 전반에 걸쳐 서버와 서비스가 어떻게 상호 연결되는지 문서화하고 이해하기 위해 시각적인 네트워크 플로우차트를 생성하세요.
팀 역할 및 액세스
팀 구성원을 초대하고 소유자, 관리자 또는 사용자 역할을 할당하여 인프라를 관리하고 모니터링 보고서를 볼 수 있는 사람을 제어할 수 있습니다.
Hostinger에서 CoreControl을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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