CoreControl은 팀과 개인이 서버 자산을 통합적으로 볼 수 있도록 하는 자체 호스팅 인프라 대시보드입니다. 서버 하드웨어 세부 정보를 추적하고, 과거 가용성 기록을 통해 애플리케이션 가동 시간을 모니터링하며, 네트워크 흐름도를 생성하고, 경량 컴패니언 에이전트가 수집한 실시간 CPU, RAM, 디스크 메트릭을 표시합니다.

호스팅 모니터링 서비스와 달리, CoreControl은 전적으로 자체 VPS에서 실행되며 모든 데이터를 로컬 PostgreSQL 데이터베이스에 저장합니다. 팀은 서버와 애플리케이션을 그룹으로 구성하고, 소유자, 관리자 또는 사용자 역할을 할당하며, 타사 서비스로 데이터를 전송하지 않고도 인프라 상태를 추적할 수 있습니다.