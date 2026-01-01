Eclipse Hawkbit은 IP 기반 네트워크에 연결된 제한된 엣지 장치, 게이트웨이 및 컨트롤러에 소프트웨어 업데이트를 배포하기 위한 도메인 독립적인 백엔드 프레임워크입니다. Java 및 Spring을 기반으로 구축된 이 프레임워크는 플릿 운영자가 산업 규모로 무선 업데이트를 예약, 대상으로 지정 및 모니터링하는 데 필요한 서버 측 인프라를 제공합니다.

자체 VPS에 Hawkbit을 자체 호스팅하면 장치 인벤토리, 아티팩트 바이너리 및 배포 원격 측정 데이터를 장치당 수수료나 공급업체 종속 없이 제어할 수 있습니다. 이는 장치용 Direct Device Integration API와 자체 도구에서 캠페인을 오케스트레이션하기 위한 Management API를 노출합니다.