원클릭 설치로 Eclipse Hawkbit 배포
연결된 엣지 장치 플릿에 펌웨어 및 소프트웨어를 배포하기 위한 오픈 소스 IoT 업데이트 관리.
Eclipse Hawkbit용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Eclipse Hawkbit 활용으로 만들 수 있는 것
Eclipse Hawkbit은 IP 기반 네트워크에 연결된 제한된 엣지 장치, 게이트웨이 및 컨트롤러에 소프트웨어 업데이트를 배포하기 위한 도메인 독립적인 백엔드 프레임워크입니다. Java 및 Spring을 기반으로 구축된 이 프레임워크는 플릿 운영자가 산업 규모로 무선 업데이트를 예약, 대상으로 지정 및 모니터링하는 데 필요한 서버 측 인프라를 제공합니다.
자체 VPS에 Hawkbit을 자체 호스팅하면 장치 인벤토리, 아티팩트 바이너리 및 배포 원격 측정 데이터를 장치당 수수료나 공급업체 종속 없이 제어할 수 있습니다. 이는 장치용 Direct Device Integration API와 자체 도구에서 캠페인을 오케스트레이션하기 위한 Management API를 노출합니다.
Eclipse Hawkbit의 주요 특징
타겟 출시
기기 속성별로 롤아웃 그룹을 정의하고, 성공 임계값과 자동 롤백 트리거를 사용하여 통제된 웨이브로 업데이트를 진행합니다.
아티팩트 저장소
체크섬 검증을 통해 내장된 아티팩트 저장소에서 펌웨어 이미지, OS 패키지, 애플리케이션 번들을 업로드, 버전 관리 및 제공합니다.
직접 기기 API
장치들은 DDI REST 인터페이스를 폴링하여 할당된 업데이트를 가져오고, 진행 상황을 보고하며, 맞춤형 전송 코드 없이 설치 결과를 확인합니다.
멀티테넌트 지원
테넌트별로 장치 플릿, 사용자 및 소프트웨어 저장소를 격리합니다. — 고객 배포를 관리하거나 제품 라인을 분리하는 데 유용합니다.
관리 REST API
롤아웃, 목표, 배포 세트 및 소프트웨어 모듈을 프로그래밍 방식으로 추진하여 CI/CD 파이프라인 및 기존 운영 도구와 통합합니다.
RabbitMQ 이벤트 버스
장치 상태 변경 및 롤아웃 이벤트를 RabbitMQ로 스트리밍하여 다운스트림 시스템이 데이터베이스를 폴링하지 않고 실시간으로 반응할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Eclipse Hawkbit을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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