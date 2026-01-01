원클릭 설치로 룬덱 배포.
스크립트와 워크플로우를 모든 팀이 활용할 수 있는 셀프 서비스 운영으로 전환하는 오픈소스 런북 자동화.
Rundeck용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Rundeck 활용으로 만들 수 있는 것
Rundeck은 PagerDuty에서 유지 관리하는 오픈 소스 런북 자동화 엔진입니다. 이는 운영 스크립트, 임시 명령 및 복잡한 다단계 절차를 팀의 누구나 웹 UI, API 또는 채팅 통합을 통해 SSH 키나 프로덕션 자격 증명을 배포하지 않고도 안전하게 실행할 수 있는 버전 관리된 작업으로 변환합니다.
자체 VPS에 Rundeck을 자체 호스팅하면 작업 정의, 실행 기록 및 노드 인벤토리를 직접 제어할 수 있습니다. 운영, 지원 및 온콜 엔지니어는 배포를 트리거하고, 서비스를 다시 시작하고, 키를 교체하고, 인시던트를 해결하기 위한 단일 감사된 장소를 얻게 되며, 이는 부족 지식을 재사용 가능하고 권한 범위가 지정된 자동화로 전환합니다.
Rundeck의 주요 특징
셀프 서비스 작업
스크립트와 셸 명령을 매개변수화된 작업으로 래핑하여 비엔지니어도 웹 UI에서 일반적인 운영 작업을 안전하게 실행할 수 있도록 합니다.
역할 기반 액세스
세분화된 ACL 정책은 누가 각 작업, 프로젝트 및 노드를 읽고, 실행하고, 편집하거나 삭제할 수 있는지 제어하여 안전한 액세스 위임에 완벽합니다.
워크플로우 오케스트레이션
단일 워크플로에서 조건부 논리, 오류 처리기 및 병렬 실행을 통해 수백 개의 원격 노드에 걸쳐 단계를 연결합니다.
감사 및 실행 내역
모든 작업 실행은 전체 출력, 매개변수 및 이를 트리거한 사용자와 함께 기록되어 완전한 운영 감사 추적을 제공합니다.
API 및 웹훅
전체 REST API, 웹훅 수신기 및 CLI 클라이언트를 사용하여 CI/CD 파이프라인, 모니터링 알림 또는 챗옵스에서 작업을 트리거합니다.
플러그인 생태계
AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira 및 수십 가지 다른 통합을 위한 내장 및 커뮤니티 플러그인으로 Rundeck을 확장할 수 있습니다.
Hostinger에서 Rundeck을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.