Rundeck은 PagerDuty에서 유지 관리하는 오픈 소스 런북 자동화 엔진입니다. 이는 운영 스크립트, 임시 명령 및 복잡한 다단계 절차를 팀의 누구나 웹 UI, API 또는 채팅 통합을 통해 SSH 키나 프로덕션 자격 증명을 배포하지 않고도 안전하게 실행할 수 있는 버전 관리된 작업으로 변환합니다.

자체 VPS에 Rundeck을 자체 호스팅하면 작업 정의, 실행 기록 및 노드 인벤토리를 직접 제어할 수 있습니다. 운영, 지원 및 온콜 엔지니어는 배포를 트리거하고, 서비스를 다시 시작하고, 키를 교체하고, 인시던트를 해결하기 위한 단일 감사된 장소를 얻게 되며, 이는 부족 지식을 재사용 가능하고 권한 범위가 지정된 자동화로 전환합니다.