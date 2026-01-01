Tunarr는 Plex, Jellyfin 또는 Emby 라이브러리에 이미 있는 영화, 프로그램, 클립을 기존 케이블 채널처럼 작동하는 예약된 라이브 TV 채널로 변환합니다. 브라우저 기반 인터페이스를 통해 시간 슬롯을 프로그래밍하고, 순환 및 블록 셔플을 구축하며, 중간 광고 필러를 삽입하고, 테마 채널을 큐레이션할 수 있습니다. 그런 다음 그 결과를 HDHomeRun 호환 튜너 또는 모든 IPTV 클라이언트가 재생할 수 있는 M3U 재생 목록으로 노출할 수 있습니다.

dizqueTV의 현대적인 후속작인 Tunarr는 새로운 웹 UI, 네이티브 FFmpeg 트랜스코딩 및 지속적인 유지보수를 통해 더 빠른 서버에서 재작성되었습니다. VPS에 Tunarr를 자체 호스팅하면 튜너를 어디서든 접근 가능하게 유지하고, 가정용 컴퓨터를 사용하지 않고도 채널을 24시간 내내 실행하며, 미디어 서버의 원본 파일을 절대 건드리지 않습니다.