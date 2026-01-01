원클릭 설치로 Tunarr 배포.
Plex, Jellyfin, Emby 라이브러리에서 HDHomeRun 에뮬레이션을 사용하여 맞춤형 라이브 TV 채널을 구축하세요.
Tunarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Tunarr 활용으로 만들 수 있는 것
Tunarr는 Plex, Jellyfin 또는 Emby 라이브러리에 이미 있는 영화, 프로그램, 클립을 기존 케이블 채널처럼 작동하는 예약된 라이브 TV 채널로 변환합니다. 브라우저 기반 인터페이스를 통해 시간 슬롯을 프로그래밍하고, 순환 및 블록 셔플을 구축하며, 중간 광고 필러를 삽입하고, 테마 채널을 큐레이션할 수 있습니다. 그런 다음 그 결과를 HDHomeRun 호환 튜너 또는 모든 IPTV 클라이언트가 재생할 수 있는 M3U 재생 목록으로 노출할 수 있습니다.
dizqueTV의 현대적인 후속작인 Tunarr는 새로운 웹 UI, 네이티브 FFmpeg 트랜스코딩 및 지속적인 유지보수를 통해 더 빠른 서버에서 재작성되었습니다. VPS에 Tunarr를 자체 호스팅하면 튜너를 어디서든 접근 가능하게 유지하고, 가정용 컴퓨터를 사용하지 않고도 채널을 24시간 내내 실행하며, 미디어 서버의 원본 파일을 절대 건드리지 않습니다.
Tunarr의 주요 특징
다중 소스 채널
Plex, Jellyfin, Emby의 프로그램을 기본 미디어 파일을 복사하거나 재인코딩하지 않고 단일 가상 채널로 가져옵니다.
HDHomeRun 에뮬레이션
Tunarr는 HDHomeRun 네트워크 튜너를 가장하여 Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR 및 다른 클라이언트가 자동으로 인식하도록 합니다.
고급 예약
시간대별 편성, 무작위 셔플, 블록 셔플, 그리고 며칠 또는 몇 주 동안 반복 가능한 테마별 라인업으로 채널을 프로그램합니다.
중간 삽입물
모든 채널에서 프로그램 사이에 광고, 범퍼 또는 중간 광고를 삽입하여 실감 나는 방송 분위기를 재현할 수 있습니다.
FFmpeg 트랜스코딩
내장 FFmpeg 파이프라인은 지원되는 GPU에서 선택적 하드웨어 가속을 통해 프로그램을 즉석에서 변환하고 연결합니다.
M3U 플레이리스트 출력
모든 채널을 M3U 재생 목록으로 내보내어 VLC, Kodi, Tivimate 및 기타 모든 표준 준수 IPTV 클라이언트에서 재생할 수 있습니다.
Hostinger에서 Tunarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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