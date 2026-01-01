LibreSpeed는 브라우저에서 직접 다운로드, 업로드, 핑, 지터(jitter)를 측정하는 가볍고 오픈 소스인 HTML5 속도 테스트입니다. 상업용 속도 테스트 사이트와 달리 사용자가 제어하는 인프라에서 전적으로 실행되므로, 타사 측정 서버를 통해 트래픽을 보내지 않고도 팀, ISP 또는 고객을 위한 비공개 속도 테스트를 게시할 수 있습니다.

VPS에 LibreSpeed를 자체 호스팅하면 신뢰할 수 있는 서버를 대상으로 정확하고 반복 가능한 측정을 제공하며, 테스트별 결과 데이터베이스를 통해 시간 경과에 따른 연결 품질을 비교할 수 있습니다. 테스트는 모든 최신 데스크톱 또는 모바일 브라우저에서 설치 단계나 클라이언트 앱 없이 작동합니다.