LibreSpeed 원클릭 설치.
Flash, Java 또는 플러그인이 필요 없이 모든 브라우저에서 실행되는 자가 호스팅 인터넷 속도 테스트.
LibreSpeed용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LibreSpeed 활용으로 만들 수 있는 것
LibreSpeed는 브라우저에서 직접 다운로드, 업로드, 핑, 지터(jitter)를 측정하는 가볍고 오픈 소스인 HTML5 속도 테스트입니다. 상업용 속도 테스트 사이트와 달리 사용자가 제어하는 인프라에서 전적으로 실행되므로, 타사 측정 서버를 통해 트래픽을 보내지 않고도 팀, ISP 또는 고객을 위한 비공개 속도 테스트를 게시할 수 있습니다.
VPS에 LibreSpeed를 자체 호스팅하면 신뢰할 수 있는 서버를 대상으로 정확하고 반복 가능한 측정을 제공하며, 테스트별 결과 데이터베이스를 통해 시간 경과에 따른 연결 품질을 비교할 수 있습니다. 테스트는 모든 최신 데스크톱 또는 모바일 브라우저에서 설치 단계나 클라이언트 앱 없이 작동합니다.
LibreSpeed의 주요 특징
무설치 브라우저 테스트
순수 HTML5 및 자바스크립트로, 플래시, 자바 또는 다운로드 없이 데스크톱이나 모바일의 모든 최신 브라우저에서 실행됩니다.
다운로드, 업로드, 핑, 지터
구성 가능한 테스트 기간과 동시 연결 수를 사용하여 정확한 결과를 위한 네 가지 표준 지표를 모두 보고합니다.
결과 데이터베이스
내장된 SQLite 또는 MySQL 백엔드는 타임스탬프, IP, ISP와 함께 모든 테스트 실행을 저장하여 시간 경과에 따른 변화를 추적할 수 있습니다.
맞춤 설정 가능한 브랜딩
프런트엔드 HTML을 편집하고, 로고를 바꾸고, 자신만의 테마를 적용하여 조직을 위한 완전히 브랜딩된 속도 테스트를 제공하세요.
IP 및 ISP 조회
선택 사항인 ipinfo.io 통합은 방문자의 ISP, 조직 및 대략적인 위치로 각 결과를 풍부하게 합니다.
Hostinger에서 LibreSpeed을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.