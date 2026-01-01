도커 레지스트리 원클릭 설치.
Docker 컨테이너 이미지를 저장, 배포 및 관리하기 위한 공식 비공개 레지스트리입니다.
Docker Registry용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Docker Registry 활용으로 만들 수 있는 것
도커 레지스트리는 도커 이미지를 위한 공식 오픈 소스 저장 및 배포 시스템입니다. 자체 레지스트리를 실행하면 팀에 컨테이너 이미지를 위한 비공개 고성능 저장소를 제공하여, 독점 애플리케이션 코드를 공개 허브에 노출하지 않으면서 CI/CD 파이프라인 및 프로덕션 배포를 위한 빠르고 안정적인 이미지 풀을 보장합니다.
VPS에 자체 호스팅하면 이미지 데이터가 인프라를 벗어나지 않아 데이터 거버넌스 정책 준수를 간소화하고 외부 서비스에 대한 의존성을 제거합니다. 호스팅 레지스트리 제공업체가 부과하는 이미지당 요금이나 대역폭 제한 없이 액세스, 보존 정책 및 저장 용량을 제어할 수 있습니다.
Docker Registry의 주요 특징
비공개 이미지 저장소
독점 컨테이너 이미지를 자체 인프라에 안전하게 저장하여, 민감한 코드를 공개 레지스트리로부터 보호하세요.
CI/CD 통합
표준 Docker 푸시 및 풀 API는 모든 빌드 도구, 파이프라인 및 오케스트레이션 플랫폼과의 호환성을 보장합니다.
웹훅 지원
새 이미지가 레지스트리로 푸시될 때마다 다운스트림 파이프라인 단계를 자동으로 트리거합니다.
지속성 레이어 캐시
이미지 전반에 걸친 공유 레이어 스토리지는 디스크 사용량을 획기적으로 줄이고 팀 전체의 이미지 배포 속도를 높입니다.
Hostinger에서 Docker Registry을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.