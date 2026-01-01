도커 레지스트리는 도커 이미지를 위한 공식 오픈 소스 저장 및 배포 시스템입니다. 자체 레지스트리를 실행하면 팀에 컨테이너 이미지를 위한 비공개 고성능 저장소를 제공하여, 독점 애플리케이션 코드를 공개 허브에 노출하지 않으면서 CI/CD 파이프라인 및 프로덕션 배포를 위한 빠르고 안정적인 이미지 풀을 보장합니다.

VPS에 자체 호스팅하면 이미지 데이터가 인프라를 벗어나지 않아 데이터 거버넌스 정책 준수를 간소화하고 외부 서비스에 대한 의존성을 제거합니다. 호스팅 레지스트리 제공업체가 부과하는 이미지당 요금이나 대역폭 제한 없이 액세스, 보존 정책 및 저장 용량을 제어할 수 있습니다.