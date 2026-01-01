LavinMQ 원클릭 설치.
내장된 웹 관리 UI를 갖춘 고성능 AMQP 메시지 브로커는 초당 최대 백만 개의 메시지를 전달합니다.
LavinMQ용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LavinMQ 활용으로 만들 수 있는 것
LavinMQ는 AMQP 0-9-1 프로토콜을 기반으로 구축된 경량의 고성능 메시지 브로커입니다. 처리량을 염두에 두고 설계되었으며, 낮은 메모리 및 CPU 사용량을 유지하면서 초당 최대 백만 개의 메시지를 처리합니다. 이는 과도한 인프라 오버헤드 없이 안정적인 메시징이 필요한 팀에게 이상적인 선택입니다.
VPS에 LavinMQ를 자체 호스팅하면 메시징 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 다이렉트, 토픽, 팬아웃 및 고급 교환 유형을 지원하며, 클러스터링, 페더레이션, 스트림 큐, MQTT 및 Prometheus 모니터링을 포함합니다. 이는 프로덕션급 메시징 파이프라인에 필요한 모든 것입니다.
LavinMQ의 주요 특징
높은 처리량
초당 최대 백만 개의 메시지 처리 성능을 벤치마킹한 LavinMQ는 까다로운 메시징 워크로드에 탁월한 성능을 제공합니다.
AMQP 및 MQTT 지원
AMQP 0-9-1 및 MQTT 프로토콜을 기본적으로 지원하여 다양한 메시징 클라이언트 및 라이브러리와 호환됩니다.
웹 관리 UI
내장 관리 인터페이스를 통해 모든 브라우저에서 큐, 교환, 연결 및 메시지 전송률을 모니터링할 수 있습니다.
고급 교환 유형
유연한 라우팅 로직을 위한 다이렉트, 토픽, 팬아웃, 일관성 해시, 데드 레터 및 지연 메시지 교환을 지원합니다.
클러스터링 및 페더레이션
분산된 고가용성 배포를 위해 내장된 클러스터링 및 페더레이션 지원을 통해 수평적으로 확장합니다.
Prometheus 통합
프로메테우스 스크래핑을 위한 메트릭을 노출하여 그라파나 대시보드 및 알림 파이프라인과의 원활한 통합을 가능하게 합니다.
Hostinger에서 LavinMQ을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.