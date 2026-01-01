LavinMQ는 AMQP 0-9-1 프로토콜을 기반으로 구축된 경량의 고성능 메시지 브로커입니다. 처리량을 염두에 두고 설계되었으며, 낮은 메모리 및 CPU 사용량을 유지하면서 초당 최대 백만 개의 메시지를 처리합니다. 이는 과도한 인프라 오버헤드 없이 안정적인 메시징이 필요한 팀에게 이상적인 선택입니다.

VPS에 LavinMQ를 자체 호스팅하면 메시징 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 다이렉트, 토픽, 팬아웃 및 고급 교환 유형을 지원하며, 클러스터링, 페더레이션, 스트림 큐, MQTT 및 Prometheus 모니터링을 포함합니다. 이는 프로덕션급 메시징 파이프라인에 필요한 모든 것입니다.