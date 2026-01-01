Locust는 엔지니어링 팀이 일반 Python 코드로 사용자 행동을 정의하고 모든 HTTP 또는 사용자 지정 프로토콜 대상에 대해 수백만 개의 동시 요청을 재생할 수 있도록 하는 오픈 소스 Python 기반 부하 테스트 도구입니다. GUI 우선 도구와 달리, Locust 시나리오는 버전 관리되는 스크립트이므로 테스트를 쉽게 검토하고, 매개변수화하며, CI/CD 파이프라인에 통합할 수 있습니다.

내장된 웹 UI는 테스트가 실행되는 동안 실시간 처리량, 응답 시간 백분위수 및 오류율을 보여주며, 재시작 없이 실시간으로 사용자를 늘리거나 줄일 수 있습니다. VPS에 Locust를 자체 호스팅하면 테스트 트래픽과 자격 증명이 타사 SaaS 인프라에 노출되지 않으며, 인위적인 네트워크 지연 시간을 최소화하기 위해 부하 생성기를 대상 시스템 가까이에 배치할 수 있습니다.