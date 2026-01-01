Locust 원클릭 설치
실시간 웹 대시보드를 통해 동시 사용자를 시뮬레이션하는 스크립트 가능한 Python 부하 테스트 프레임워크.
Locust용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Locust 활용으로 만들 수 있는 것
Locust는 엔지니어링 팀이 일반 Python 코드로 사용자 행동을 정의하고 모든 HTTP 또는 사용자 지정 프로토콜 대상에 대해 수백만 개의 동시 요청을 재생할 수 있도록 하는 오픈 소스 Python 기반 부하 테스트 도구입니다. GUI 우선 도구와 달리, Locust 시나리오는 버전 관리되는 스크립트이므로 테스트를 쉽게 검토하고, 매개변수화하며, CI/CD 파이프라인에 통합할 수 있습니다.
내장된 웹 UI는 테스트가 실행되는 동안 실시간 처리량, 응답 시간 백분위수 및 오류율을 보여주며, 재시작 없이 실시간으로 사용자를 늘리거나 줄일 수 있습니다. VPS에 Locust를 자체 호스팅하면 테스트 트래픽과 자격 증명이 타사 SaaS 인프라에 노출되지 않으며, 인위적인 네트워크 지연 시간을 최소화하기 위해 부하 생성기를 대상 시스템 가까이에 배치할 수 있습니다.
Locust의 주요 특징
파이썬 로커스트 파일
표준 라이브러리 및 서드파티 패키지에 완전히 접근할 수 있는 일반 Python 클래스로 테스트 시나리오를 작성하여 버전 제어 및 CI 통합을 지원합니다.
실시간 웹 대시보드
브라우저에서 초당 요청, 응답 시간 백분위수 및 실패율을 실시간으로 모니터링하고, 테스트를 중단하지 않고 동시 사용자 수를 조정합니다.
분산 부하 생성
워커 노드를 추가하여 여러 머신에서 발생하는 부하를 조정하고, 수백만 명의 동시 사용자로 확장하며, 중앙에서 수집된 집계 통계를 활용합니다.
모든 프로토콜 지원
기본 User 클래스를 모든 Python 라이브러리로 확장하여 REST API, WebSocket, gRPC 및 사용자 지정 TCP 프로토콜을 테스트합니다.
헤드리스 CI 모드
파이프라인에서 배포를 자동으로 게이팅하기 위해, 구성 가능한 합격/불합격 임계값을 실패율 및 지연 시간에 적용하여 대화형이 아닌 방식으로 테스트를 실행합니다.
Hostinger에서 Locust을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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