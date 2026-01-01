OliveTin은 미리 정의된 셸 명령어를 웹 UI에서 안전하게 클릭하여 실행할 수 있는 버튼으로 바꿔주는 작고 자체 호스팅되는 Go 서비스입니다. 관리자는 YAML 구성 파일에 각 작업(이름, 아이콘, 명령어, 선택적 인수, 선택적 확인 대화 상자)을 설명하며, OliveTin은 이를 터미널에 접속하지 않고도 접근 권한이 있는 누구나 호출할 수 있는 깔끔한 대시보드로 렌더링합니다.

자체 VPS에 OliveTin을 자체 호스팅하면 비기술적인 가족 구성원, 주니어 팀원 또는 키오스크 스타일 터치스크린이 SSH 자격 증명을 넘겨주거나 임의의 명령어 실행을 노출하지 않고도 안전하게 실행할 수 있는 제어된 작업 하위 집합을 제공합니다. (예: 멈춘 서비스 재시작, Wake-on-LAN 패킷 전송, Plex 라이브러리 새로 고침, 백업 시작) OliveTin은 명시적으로 선언한 명령어만 실행하므로, 영향 범위는 YAML 구성에 의해 제한됩니다.