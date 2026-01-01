OliveTin 원클릭 설치 배포
미리 정의된 셸 명령을 안전하게 클릭하여 실행할 수 있는 버튼 형태로 노출하는 경량의 자체 호스팅 웹 UI.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OliveTin 활용으로 만들 수 있는 것
OliveTin은 미리 정의된 셸 명령어를 웹 UI에서 안전하게 클릭하여 실행할 수 있는 버튼으로 바꿔주는 작고 자체 호스팅되는 Go 서비스입니다. 관리자는 YAML 구성 파일에 각 작업(이름, 아이콘, 명령어, 선택적 인수, 선택적 확인 대화 상자)을 설명하며, OliveTin은 이를 터미널에 접속하지 않고도 접근 권한이 있는 누구나 호출할 수 있는 깔끔한 대시보드로 렌더링합니다.
자체 VPS에 OliveTin을 자체 호스팅하면 비기술적인 가족 구성원, 주니어 팀원 또는 키오스크 스타일 터치스크린이 SSH 자격 증명을 넘겨주거나 임의의 명령어 실행을 노출하지 않고도 안전하게 실행할 수 있는 제어된 작업 하위 집합을 제공합니다. (예: 멈춘 서비스 재시작, Wake-on-LAN 패킷 전송, Plex 라이브러리 새로 고침, 백업 시작) OliveTin은 명시적으로 선언한 명령어만 실행하므로, 영향 범위는 YAML 구성에 의해 제한됩니다.
OliveTin의 주요 특징
YAML로 정의된 액션
세련된 대시보드를 렌더링하기 위해 OliveTin 설정 파일에 있는 각 셸 명령어를 제목, 아이콘, 선택적 인수 및 실행 동작과 함께 설명합니다.
터치 친화적인 UI
휴대폰, 태블릿, 벽걸이형 터치스크린용으로 설계된 반응형 단일 페이지 앱 — 키오스크 스타일의 가정 자동화에 완벽합니다.
인수 및 드롭다운 입력
복잡한 명령어를 드롭다운, 텍스트 필드 또는 체크박스 토글로 전환하여 비전문가 사용자가 매번 올바른 매개변수로 이를 실행할 수 있도록 합니다.
확인 대화 상자
민감한 작업에는 필수 확인을 표시하여 위험한 명령이 실행되기 전에 한 번 더 클릭해야 합니다.
최소한의 리소스 사용량
단일 Go 바이너리는 몇 MB의 RAM만 사용하며 최소한의 CPU를 사용하므로, 더 무거운 자체 호스팅 서비스와 함께 VPS에 배치하기에 이상적입니다.
Webhook 및 API
외부에서 HTTP 웹훅 또는 REST API를 통해 작업을 트리거하여 OliveTin을 자동화, 스크립트 및 홈 자동화 허브에 통합합니다.
Hostinger에서 OliveTin을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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